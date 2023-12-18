5 معلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الثلاثاء 19 / 12 / 2023 بدوري الأبطال

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- Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع صن داونز باستاد الدفاع الجوى في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة
دوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
1_ ترتيب المجموعة
صن داونز فى المركز الأول بـ 4 نقاط من 3 مباريات (+2 فارق أهداف)، مازيمبي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (0 فارق أهداف)، نواذيبو فى المركز الثالي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف)، بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف).
2_طاقم تحكيم المباراة
ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول،
وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.
ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.
3_ القناة الناقلة
يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى مجموعات دوري الأبطال الأفريقي 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
4_ تعادل سلبى شعار مواجهة الذهاب
خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
5_مشوار بيراميدز
كان بيراميدز قد فاز على مازيمبي في الجولة الأولى 1-0 في القاهرة، وخسر أمام نواذيبو في مورتيانيا بهدفين دون رد قبل أن يتعادل سلبياً مع صن داونز.
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