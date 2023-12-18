5 معلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الثلاثاء 19 / 12 / 2023 بدوري الأبطال

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع صن داونز باستاد الدفاع الجوى في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولةدوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب المجموعة



صن داونز فى المركز الأول بـ 4 نقاط من 3 مباريات (+2 فارق أهداف)، مازيمبي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (0 فارق أهداف)، نواذيبو فى المركز الثالي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف)، بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات (-1 فارق أهداف).

2_طاقم تحكيم المباراةويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول،وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.3_ القناة الناقلةيمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى مجموعات دوري الأبطال الأفريقي 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.4_ تعادل سلبى شعار مواجهة الذهابخطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.5_مشوار بيراميدز





كان بيراميدز قد فاز على مازيمبي في الجولة الأولى 1-0 في القاهرة، وخسر أمام نواذيبو في مورتيانيا بهدفين دون رد قبل أن يتعادل سلبياً مع صن داونز.







