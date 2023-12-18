اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) يعقد اليوم الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين غدا بأنجولا، لمناقشة الترتيبات الخاصة باللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة مساء غدٍ.
وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزى الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.
ويغيب عن الزمالك فى مباراة ساجرادا كل من محمود حمدي الونش ومصطفى شلبى ومحمود علاء للاصابة، بينما يغيب محمد حسام بيسو لأسباب فنية، كما يستمر غياب أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى.
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -
سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
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