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اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية

12/18/2023 11:23:37 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد اليوم الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين غدا بأنجولا، لمناقشة الترتيبات الخاصة باللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة مساء غدٍ.
وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزى الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.
ويغيب عن الزمالك فى مباراة ساجرادا كل من محمود حمدي الونش ومصطفى شلبى ومحمود علاء للاصابة، بينما يغيب محمد حسام بيسو لأسباب فنية، كما يستمر غياب أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -
سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.








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