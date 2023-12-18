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كولر يشيد بالتزام مستبعدى الأهلى من كأس العالم للأندية

12/18/2023 11:23:37 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد الجهاز الفنى
الأهلي
باللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية المشاركة فى مونديال الأندية، والروح الطيبة التى ظهروا عليها وعدم افتعال أى أزمات، والانصياع لقرار المدير الفني فى تقبل الأمر وعدم التذمر.
وشهدت قائمة الأهلي النهائية استبعاد أكثر من لاعب من القائمة النهائية التي ستخوض منافسات المونديال، مثل محمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، ولكن حرص مسئولو القلعة الحمراء على اصطحابهم كنوع من التكريم لهؤلاء اللاعبين، حيث ظهر جميع اللاعبين بروح طيبة ولم يظهروا امتعاضهم على قرار استبعادهم من خوض مباريات مونديال الأندية.
فى سياق آخر، عبرت بعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تُقام بالمملكة العربية السعودية، عن خالص شكرها للأشقاء بالمملكة، لما لاقته من حفاوة فى الاستقبال وكرم الضيافة ودعم لا محدود لفريق الأهلي الذي يلعب في بلده الثاني، والتي أسعدت كل العرب بالتنظيم الرائع لمونديال الأندية.
وأشادت البعثة بالأجواء الطيبة وروح الأخوة التي جرت فيها المباراة الأولى بين النادي الأهلي وشقيقه اتحاد جدة، وكذلك التناغم الذي تواجد في ملعب المباراة بين جماهير ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي.
وأكدت البعثة ثقتها الكاملة بأن الجماهير السعودية الشقيقة سوف تساند فريق الأهلي يدًا بيد مع الجماهير المصرية التي استحقت شكر وتحية بعثة الأهلي على حضورها المكثف ومساندتها الدائمة، والتزامها الثابت بالروح الرياضية وبكل ما يتفق مع شروط السلامة ولوائح الاتحادات القارية، والتركيز الكامل على دعم ومؤازرة فريقها لتحقيق الهدف المنشود.








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