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بعثة الاسكواش تعود اليوم إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة العالم

12/18/2023 11:23:37 PM
(MENAFN- Youm7) تعود بعثة المنتخب الوطني الأول لرجال
الاسكواش
إلى القاهرة ظهر اليوم، الثلاثاء، بعد التتويج ببطولة العالم التي أقيمت في نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر، وتوج بها الفراعنة عقب الفوز فى المباراة النهائية على المنتخب الانجليزي بنتيجة 2-0.

وحطم المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش الرقم المدون باسم نظيره الإنجليزي، بعد تتويج الفراعنة ببطولة العالم للاسكواش، ورفعت مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين قبل حصد النسخة الثالثة على التوالي، رصيدها إلى 6 ألقاب ببطولة العالم، ليتخطى الفراعنة الرقم القياسي للمنتخب الانجليزي وهو 5 ألقاب، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، 2019، وأخيراً 2023
وفاز المنتخب الوطني على نظيره الانجليزي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز مصطفى عسل على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 11-9، 11-9. فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 7-11, 11-8, 11-7.
ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.
ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب مصر و باكستان برصيد 6 بطولات لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب.






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