Tuesday, 19 December 2023 10:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تنكس علمها حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل

12/18/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي (حدث مصور)
نيويورك - 18 - 12 (كونا) -- نكست الأمم المتحدة اليوم الاثنين علمها حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وحضر مراسم تنكيس العلم الأممي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مع أعضاء الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان صحفي "أن سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم". (النهاية)

ع س ت / م م ج




MENAFN18122023000071011013ID1107622548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث