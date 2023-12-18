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لبنان: غارات جوية للاحتلال جنوبي البلاد أثناء تشييع عنصر من المقاومة والأخيرة تستهدف مواقعه

12/18/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 18 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بلدات وأراضي في جنوب لبنان حيث استهدفت إحدى الغارات بلدة (عيتا الشعب) أثناء تشييع أحد عناصر المقاومة التي ردت بقصف على عدد من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات متتالية على بلدة (عيتا الشعب) ومحيطها واستهدفت إحداها منزلا أثناء تشييع أحد "شهداء المقاومة" في البلدة على بعد 40 مترا من موقع تجمع المشيعين من دون وقوع اصابات.
وأضافت الوكالة أن غارة أخرى استهدفت بلدة (الماري) وأدت إلى إصابة شخص كما قصفت طائرات الاحتلال (جبل البط) في محيط بلدة (عيتا الشعب).
وأشارت إلى أن طائرات مسيرة أغارت على منزل في بلدة (عيترون) وعلى منزل آخر في حي (أبو شاش) في بلدة (طير حرفا) من دون وقوع إصابات.
وذكرت أن جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية أطراف بلدات (يارون وحولا وميس الجبل والجبين والناقورة والضهيرة واللبونة وبليدا وعيترون وتلة المطران في منطقة الحمامص).
من جهة أخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا أصدرته "المقاومة" نعت فيها أحد عناصرها الذي قتل في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وأضافت في بيانات لاحقة أن "مجاهديها" استهدفوا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في موقع (الحمرا) بالأسلحة المباشرة ومنصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة (كابري) بسلاح المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي منذ اليوم التالي لانطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



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