لبنان: غارات جوية للاحتلال جنوبي البلاد أثناء تشييع عنصر من المقاومة والأخيرة تستهدف مواقعه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 18 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بلدات وأراضي في جنوب لبنان حيث استهدفت إحدى الغارات بلدة (عيتا الشعب) أثناء تشييع أحد عناصر المقاومة التي ردت بقصف على عدد من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات متتالية على بلدة (عيتا الشعب) ومحيطها واستهدفت إحداها منزلا أثناء تشييع أحد "شهداء المقاومة" في البلدة على بعد 40 مترا من موقع تجمع المشيعين من دون وقوع اصابات.
وأضافت الوكالة أن غارة أخرى استهدفت بلدة (الماري) وأدت إلى إصابة شخص كما قصفت طائرات الاحتلال (جبل البط) في محيط بلدة (عيتا الشعب).
وأشارت إلى أن طائرات مسيرة أغارت على منزل في بلدة (عيترون) وعلى منزل آخر في حي (أبو شاش) في بلدة (طير حرفا) من دون وقوع إصابات.
وذكرت أن جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية أطراف بلدات (يارون وحولا وميس الجبل والجبين والناقورة والضهيرة واللبونة وبليدا وعيترون وتلة المطران في منطقة الحمامص).
من جهة أخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية بيانا أصدرته "المقاومة" نعت فيها أحد عناصرها الذي قتل في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وأضافت في بيانات لاحقة أن "مجاهديها" استهدفوا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في موقع (الحمرا) بالأسلحة المباشرة ومنصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة (كابري) بسلاح المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي منذ اليوم التالي لانطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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