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(فلومينينسي) البرازيلي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023 بفوزه على (الأهلي) المصري

12/18/2023 11:23:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 18 - 12 (كونا) -- تأهل نادي (فلومينينسي) البرازيلي اليوم الاثنين إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بمدينة (جدة) بفوزه على (الأهلي) المصري بهدفين دون رد.
سجل هدفي (فلومينينسي) في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) اللاعب جون أرياس من ضربة جزاء في الدقيقة (71) واللاعب جون كينيدي في الدقيقة (90).
وسيلتقي (فلومينينسي) بنهائي البطولة في 22 من الشهر الحالي الفائز من مباراة (اوراوا ريد دايموندز) الياباني و(مانشستر سيتي) الإنجليزي والتي ستلعب غدا الثلاثاء.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 يوم الثلاثاء الماضي بمدينة (جدة) السعودية بمشاركة سبعة أندية وهي (الأهلي) بطل إفريقيا و(الاتحاد) السعودي مستضيف البطولة و(مانشستر سيتي) بطل أوروبا و(فلومينينسي) بطل أمريكا الجنوبية و(اراوا ريد دايموندز) بطل آسيا و(ليون) المكسيكي بطل أمريكا الشمالية و(أوكلاند سيتي) النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. (النهاية)

ف ن / ر س



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