(فلومينينسي) البرازيلي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023 بفوزه على (الأهلي) المصري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 18 - 12 (كونا) -- تأهل نادي (فلومينينسي) البرازيلي اليوم الاثنين إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بمدينة (جدة) بفوزه على (الأهلي) المصري بهدفين دون رد.
سجل هدفي (فلومينينسي) في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) اللاعب جون أرياس من ضربة جزاء في الدقيقة (71) واللاعب جون كينيدي في الدقيقة (90).
وسيلتقي (فلومينينسي) بنهائي البطولة في 22 من الشهر الحالي الفائز من مباراة (اوراوا ريد دايموندز) الياباني و(مانشستر سيتي) الإنجليزي والتي ستلعب غدا الثلاثاء.
وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها ال20 يوم الثلاثاء الماضي بمدينة (جدة) السعودية بمشاركة سبعة أندية وهي (الأهلي) بطل إفريقيا و(الاتحاد) السعودي مستضيف البطولة و(مانشستر سيتي) بطل أوروبا و(فلومينينسي) بطل أمريكا الجنوبية و(اراوا ريد دايموندز) بطل آسيا و(ليون) المكسيكي بطل أمريكا الشمالية و(أوكلاند سيتي) النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. (النهاية)
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