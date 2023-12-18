واشنطن تدين بشدة إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين أحدهما عابر للقارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 12 (كونا) –- دانت الولايات المتحدة "بشدة" ما قالت إنه قيام كوريا الشمالية اليوم الإثنين وأمس الأحد بإطلاق صاروخين بالستيين أحدهما عابر للقارات وجددت التأكيد على أن عمليات بيونغ يانغ المماثلة تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التأكيد في إيجاز صحفي بمقر الوزارة على أن تلك الإطلاقات "تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن الإقليمي".
كما حث "جميع الدول على إدانة هذه الانتهاكات والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والتي تم وضعها لعرقلة برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة لكوريا الشمالية".
ويأتي كلام ميلر غداة إجراء مستشار الأمن القومي جايك سوليفان اتصالا هاتفيا بنظيريه الكوري الجنوبي تشو تايونغ والياباني أكيبا تاكيو والذي تلا اختبار بيونغ يانغ للصاروخ الباليستي العابر للقارات أمس الأحد.
ووفقا لبيان نشره البيت الأبيض أكد سوليفان مجددا خلال الاتصال "التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية".
كما أشار مستشارو الأمن القومي الثلاثة إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي عقدوه في سيؤول يوم 9 ديسمبر الجاري وكان الاجتماع الرابع من نوعه في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "سمح لهم بتعزيز التنسيق فيما بينهم ضد الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية".
وشددوا على أهمية عملهم في "تبادل بيانات التحذير الصاروخي وتنسيق الاستجابة للتعاون المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية". (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN18122023000071011013ID1107622545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.