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واشنطن تدين بشدة إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين أحدهما عابر للقارات

12/18/2023 11:23:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 12 (كونا) –- دانت الولايات المتحدة "بشدة" ما قالت إنه قيام كوريا الشمالية اليوم الإثنين وأمس الأحد بإطلاق صاروخين بالستيين أحدهما عابر للقارات وجددت التأكيد على أن عمليات بيونغ يانغ المماثلة تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التأكيد في إيجاز صحفي بمقر الوزارة على أن تلك الإطلاقات "تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن الإقليمي".
كما حث "جميع الدول على إدانة هذه الانتهاكات والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والتي تم وضعها لعرقلة برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة لكوريا الشمالية".
ويأتي كلام ميلر غداة إجراء مستشار الأمن القومي جايك سوليفان اتصالا هاتفيا بنظيريه الكوري الجنوبي تشو تايونغ والياباني أكيبا تاكيو والذي تلا اختبار بيونغ يانغ للصاروخ الباليستي العابر للقارات أمس الأحد.
ووفقا لبيان نشره البيت الأبيض أكد سوليفان مجددا خلال الاتصال "التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية".
كما أشار مستشارو الأمن القومي الثلاثة إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي عقدوه في سيؤول يوم 9 ديسمبر الجاري وكان الاجتماع الرابع من نوعه في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "سمح لهم بتعزيز التنسيق فيما بينهم ضد الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية".
وشددوا على أهمية عملهم في "تبادل بيانات التحذير الصاروخي وتنسيق الاستجابة للتعاون المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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