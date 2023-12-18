موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يوجه الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية بعد غد الأربعاء الساعة العاشرة صباحا لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
نيويورك - الأمم المتحدة تنكس علمها حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وذلك في مراسم اقيمت بحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي وأعضاء الوفد الكويتي الدائم.
القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تعلن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على 6ر89 بالمئة من الأصوات.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (الفارعة) جنوب مدينة (طوباس) بالضفة الغربية وتقول إن الشهداء هم راشد العايدي (17 عاما) وحكمت ملحم (24 عاما) ومحمد ملحم (17 عاما) ويزن الخطيب (20 عاما). (النهاية) ر ج
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