موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يوجه الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية بعد غد الأربعاء الساعة العاشرة صباحا لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

نيويورك - الأمم المتحدة تنكس علمها حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وذلك في مراسم اقيمت بحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي وأعضاء الوفد الكويتي الدائم.

القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تعلن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على 6ر89 بالمئة من الأصوات.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (الفارعة) جنوب مدينة (طوباس) بالضفة الغربية وتقول إن الشهداء هم راشد العايدي (17 عاما) وحكمت ملحم (24 عاما) ومحمد ملحم (17 عاما) ويزن الخطيب (20 عاما). (النهاية) ر ج