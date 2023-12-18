الأمم المتحدة تحتفل باللغة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 كانون الأول (بترا)- احتفلت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "العربية: لغة الشعر والفنون" الذي يصادف 18 كانون الأول من كل عام.
وتتزامن احتفالية هذا العام مع الذكرى الخمسين لاعتمادها العربية لغة رسمية للأمم المتحدة بفعل قرار تبنته الجمعية العامة عام 1973.
وأنشأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذا اليوم العالمي عام 2010 سعياً منها للاحتفال بالتعددية اللغوية والتنوع الثقافي، فضلاً عن تعزيز الاستخدام المتساوي لجميع لغات العمل الرسمية الست في جميع أذرع المنظمة الأممية.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس إن اللغة العربية عبرت الحدود، وأصبحت الآن "الخيط المتناغم الذي ينسج نسيج التواصل المتنوع عبر أراض شاسعة" من الخليج إلى المغرب وموريتانيا، مشيرا إلى أنها تركت "بصمات لا تمحى على اللغات الأخرى، وأن مجموعة مساهماتها الغنية في مختلف التخصصات، تشهد على عمق واتساع التأثير العربي".
وقالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة مُحمد، إن بعض الكلمات التي أخذتها اللغة الإنجليزية من اللغة العربية شاهد على "كم يدين الغرب للعالم العربي"، مضيفة أن العربية أكثر بكثير من مجرد لغة للكثيرين حول العالم.
-- (بترا)
م د/ف ج
19/12/2023 06:53:29
MENAFN18122023000117011021ID1107622543
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