الأمم المتحدة تحتفل باللغة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الأول (بترا)- احتفلت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "العربية: لغة الشعر والفنون" الذي يصادف 18 كانون الأول من كل عام.

وتتزامن احتفالية هذا العام مع الذكرى الخمسين لاعتمادها العربية لغة رسمية للأمم المتحدة بفعل قرار تبنته الجمعية العامة عام 1973.

وأنشأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذا اليوم العالمي عام 2010 سعياً منها للاحتفال بالتعددية اللغوية والتنوع الثقافي، فضلاً عن تعزيز الاستخدام المتساوي لجميع لغات العمل الرسمية الست في جميع أذرع المنظمة الأممية.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس إن اللغة العربية عبرت الحدود، وأصبحت الآن "الخيط المتناغم الذي ينسج نسيج التواصل المتنوع عبر أراض شاسعة" من الخليج إلى المغرب وموريتانيا، مشيرا إلى أنها تركت "بصمات لا تمحى على اللغات الأخرى، وأن مجموعة مساهماتها الغنية في مختلف التخصصات، تشهد على عمق واتساع التأثير العربي".

وقالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة مُحمد، إن بعض الكلمات التي أخذتها اللغة الإنجليزية من اللغة العربية شاهد على "كم يدين الغرب للعالم العربي"، مضيفة أن العربية أكثر بكثير من مجرد لغة للكثيرين حول العالم.

-- (بترا)

م د/ف ج

19/12/2023 06:53:29

