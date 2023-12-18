واشنطن تدعو إلى محاسبة عناصر الشرطة الإسرائيلية لضربهم مصورا صحفيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 19 كانون الأول (بترا)- دعت الولايات المتحدة مساء أمس الاثنين، إلى محاسبة عناصر من الشرطة الإسرائيلية بسبب تعرضهم بالضرب لمصور صحفي يعمل في وكالة أنباء الأناضول التركية.

وبحسب واشنطن بوست، نقل المصور مصطفى الخروف إلى المستشفى لعلاجه من إصابات تعرض لها بعدما حاول التقاط صور لفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في القدس الشرقية المحتلة بعد أكثر من شهرين على عملية طوفان الأقصى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها الضالعين في الواقعة أوقفوا على الفور عن العمل.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على الحادثة بالقول"نحن قلقون للغاية من جراء المشاهد المزعجة التي تظهر استخدام القوة ضد صحفي".

واعتبرت "لجنة حماية الصحفيين" في نيويورك أن الواقعة تندرج في إطار "نمط" لهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

وقال مدير برامج اللجنة كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا إن "اللجنة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التوقف على الفور عن مهاجمة الصحفيين، ومحاسبة الضالعين في هذه الهجمات وتوفير حماية هناك حاجة ماسة إليها".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

19/12/2023 06:49:28

