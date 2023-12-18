الأمم المتحدة تدين اطلاق كوريا الشمالية صاروخا تسياريا

الأمم المتحدة تدين اطلاق كوريا الشمالية صاروخا تسياريا
التاريخ
12/18/2023 11:23:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 19 كانون الأول (بترا)-دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا تسياريا بعيد المدى، وهو خامس إطلاق من نوعه في عام 2023.
وحث غوتيريس، في بيان صدر باسمه، كوريا الشمالية على الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكرر الامين العام دعوته إلى إعادة فتح قنوات الاتصال، واستئناف الحوار دون شروط مسبقة لتحقيق السلام المستدام، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.
-- (بترا)
م د/ف ج
19/12/2023 06:41:51
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