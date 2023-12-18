Tuesday, 19 December 2023 10:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تدين اطلاق كوريا الشمالية صاروخا تسياريا

12/18/2023 11:23:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الأول (بترا)-دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا تسياريا بعيد المدى، وهو خامس إطلاق من نوعه في عام 2023.
وحث غوتيريس، في بيان صدر باسمه، كوريا الشمالية على الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكرر الامين العام دعوته إلى إعادة فتح قنوات الاتصال، واستئناف الحوار دون شروط مسبقة لتحقيق السلام المستدام، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.
-- (بترا)
م د/ف ج
19/12/2023 06:41:51

MENAFN18122023000117011021ID1107622541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث