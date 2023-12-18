الأمم المتحدة تدين اطلاق كوريا الشمالية صاروخا تسياريا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 كانون الأول (بترا)-دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا تسياريا بعيد المدى، وهو خامس إطلاق من نوعه في عام 2023.

وحث غوتيريس، في بيان صدر باسمه، كوريا الشمالية على الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكرر الامين العام دعوته إلى إعادة فتح قنوات الاتصال، واستئناف الحوار دون شروط مسبقة لتحقيق السلام المستدام، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

-- (بترا)

م د/ف ج

19/12/2023 06:41:51

