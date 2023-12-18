الخارجية الأميركية: دخول أولى الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 19 كانون الأول (بترا)- دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ عملية طوفان الأقصى، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة مساء الاثنين.
ونقلت واشنطن بوست، عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله على المساعدات الإنسانية، بل يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".
وأضاف ميلر إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت، وإن مزيدا منها دخل الإثنين.
ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب، وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع.
وكانت إسرائيل أعلنت خلال زيارة أجراها في أواخر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، عن فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة.
وقال ميلر إن فتح المعبر الحدودي ودخول الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية هما "نتيجة دبلوماسية مكثّفة" بذلها مسؤولون أميركيون بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
19/12/2023 06:30:23
MENAFN18122023000117011021ID1107622539
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