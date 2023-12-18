الخارجية الأميركية: دخول أولى الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 19 كانون الأول (بترا)- دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ عملية طوفان الأقصى، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة مساء الاثنين.

ونقلت واشنطن بوست، عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله على المساعدات الإنسانية، بل يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".

وأضاف ميلر إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت، وإن مزيدا منها دخل الإثنين.

ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب، وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع.

وكانت إسرائيل أعلنت خلال زيارة أجراها في أواخر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، عن فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة.

وقال ميلر إن فتح المعبر الحدودي ودخول الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية هما "نتيجة دبلوماسية مكثّفة" بذلها مسؤولون أميركيون بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

19/12/2023 06:30:23

