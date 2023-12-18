أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدًا ولطيفة الخميس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الأربعاء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ الجمعة، انخفاض ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4 وفي مناطق البادية 18 - 5 وفي مناطق السهول 16 - 5، وفي الأغوار الشمالية 23 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 11، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

19/12/2023 06:23:50

