151 مليون دولار عالميا لفيلم Wonka في 3 أيام

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم Wonkaإلى 151 مليونًا و400 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 39 مليون دولار في دور العرض الأمريكية، و112 مليونًا و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

Wonka

ويدور فيلم Wonka مع أحلامه في افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشوكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.