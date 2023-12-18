151 مليون دولار عالميا لفيلم Wonka في 3 أيام

(MENAFN
- Youm7) وصلت إيرادات فيلم Wonka
إلى 151 مليونًا و400 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.
وانقسمت إيرادات العمل بين 39 مليون دولار في دور العرض الأمريكية، و112 مليونًا و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.
Wonka
ويدور فيلم Wonka مع أحلامه في افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشوكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.
فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.
MENAFN18122023000132011024ID1107622536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.