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أغانٍ جديدة لـ صابر الرباعى بتوقيع عمرو الخضرى والشاذلى

12/18/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Youm7) يتعاون النجم صابر الرباعى في أغانيه خلال الفترة المقبلة مع كل من الشاعر عمرو المصرى والموزع عمرو الخضري والملحن عمرو الشاذلى، حيث سجل عدة أغانى يتم طرحها على طريقة السينجل قريبًا.

النجم صابر الرباعى احتفل مؤخرًا بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات أثناء الحفل والذى كان داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالاً بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة "أتحدى العالم كله"، كذلك عبر صابر الرباعى عن سعادته بخطوبة ابنه اسلام، حيث وجه كلمة صغيرة للحضور.

وحل صابر الرباعى، مؤخرًا ضيفا في حلقة النجمة أنغام فى برنامجها "أنغام"وخلال اللقاء كشف صابر الرباعى أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه فى الاستوديو قائلا: "الاستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. مش بغنى براحتى، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

وتحدث صابر الرباعى عن الأصوات النسائية التي يحب سماعها، وقال: "وردة لما تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وفى زياراتى لمصر كنت لازم أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مشروع لم يكتمل وعملت لوردة أغنية من ألحانى وكلمات هانى عبد الكريم اسمها "طول عمرى وأنا بحلم"، ولما توفيت غنتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.








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