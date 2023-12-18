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تيموثي شالاميت يكشف حقيقة مشاركته في فيلم Barbie.. اعرف القصة

12/18/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث الممثل الشاب تيموثي شالاميت عن ظهوره الملغى في فيلم Barbie للمخرجة جريتا جيرويج، في خلال ظهوره في برنامج The Tonight Show للمذيع العالمى جيمي فالون.

حيث كشف شالاميت عن دوره المميز الذي تم استبعاده، والذي كان من المقرر أيضًا أن يضم النجمة ساويرس رونان التي شاركته في بطولة فيلم Lady Bird، والتي للأسف لم تؤت ثمارها أبدًا.

أثناء البرنامج، سأل فالون شالاميت: "سمعت أن هناك شائعة أنه كان من المفترض أن تشارك في فيلم Barbie؟، وأكد شالاميت هذه الشائعة، موضحًا: "كانت هناك فكرة بالنسبة لي وأنا وسيرشا رونان للقيام بدور شرفي فى العمل".


تيموثي شالاميت

ومع ذلك، كشف بطل فيلم Wonka أنه لا يزال لا يعرف ما الذي كان سيتضمنه ظهورهم: "لا أعرف ما الذي كان سيترتب على ظهورنا، وأعتقد أنها كانت من بين الدمى المرفوضة من قبل باربى وكين، ولكننا لن نعرض أبدا هذا الأمر على ما أظن".

وكان قد كشف الممثل الشاب تيموثي شالاميت عن النصيحة "الملهمة" التي تلقاها من النجم العالمى توم كروز، حيث شارك الممثل، الذي يلعب دور البطولة في الفيلم الجديد Wonka، بشخصية ويلي ونكا، خلال مقابلة مع GQ في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إليه كروز بعد أن انتهى من تصوير فيلم Dune لعام 2021.

حيث صرح شالاميت قائلا: "بعد أن التقيت بتوم كروز، بعد الانتهاء من فيلم Dune الأول، أرسل لي رسالة إلكترونية رائعة وملهمة".

وكما ذكر في المقابلة، احتوت الرسالة الإلكترونية على قائمة بالخبراء الذين قد يحتاجهم للتدريب على الأعمال المثيرة، بما في ذلك مدرب دراجة نارية ومدرب طائرات هليكوبتر.







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