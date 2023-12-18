موسم ثالث لسلسلة Good Omens يطرح خلال العام المقبل 2024

MENAFN - Youm7) قررت منصة أمازون برايم تجديد مسلسل Good Omens ، لموسم ثالث، وذلك بعد طرح الموسم الثانى من العمل والذى تكون من ست حلقات في يوليو الماضى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME".

على أن يبدأ العمل على الموسم الثالث من سلسلة Good Omens خلال العام المقبل 2024، ويتم طرح حلقاته قبل نهاية نفس العام.

Good Omens

وتم تأجيل طرح الموسم الثانى من مسلسل Good Omens من العام الماضى 2022، إلى العام الجارى 2023، بسبب تأخر في مواعيد التصوير ومونتاج الموسم، حيث تم تصوير المسلسل خلال العامين 2021، و 2022.

ودار الموسم الثانى من Good Omens، حول قصصًا جديدة، خاصة مع إلقاء الضوء على الصداقة الغريبة بين Aziraphale، وهو ملاك صعب الإرضاء وتاجر كتب نادر، والشيطان Crowley، وذلك بعد أن كانا على الأرض منذ البداية ومع إحباط نهاية العالم، يعود Aziraphale و Crowley إلى الحياة السهلة بين البشر في سوهو بلندن عندما يمثل رسول غير متوقع لغزًا مفاجئًا.

وتم طرح مسلسل Good Omens عالميًا في مايو 2019، واستند إلى رواية، Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter، Witch ، بقلم تيري براتشيت ونيل جايمان، التي طرحت في الأسواق في عام 1990.

ويقوم ببطولة مسلسل Good Omens، كل من مايكل شين، ديفيد تينانت، جون هام، نيك أوفرمان، جاك وايتهول، ميراندا ريتشاردسون، أدريا أرجونا، مايكل ماكين، آنا ماكسويل مارتن، ميراي إينوس، وغيرهم.