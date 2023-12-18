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أول أيام العرض المسرحي أنوف حمراء في الهناجر.. الخميس المقبل

12/18/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ في الثامنة من مساء يوم الخميس القادم 21 من ديسمبر الجاري العرض المسرحي أنوف حمراء على مسرح الهناجر.



العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون المشرف عليه الفنان شادي سرور تحت إشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ويخرجه محمد الصغير وهو من تأليفه بالإشتراك مع محمد السعدني.



العرض إعداد موسيقي لمحمد مصطفى واستعراضات هاني حسن وديكور ورشة الهناجر، ويلعب بطولته عدد من الفنانين الشباب هم محمد السعدني ونور شادي وباسم أمام وطارق الشرقاوي وماري جرجس وهاني عاطف وندى محمد وهالة محمد وسارة خزبك وعلي عبد الناصر وعلي حميدة ومحمد اسامة وحسن سليمان وعبد الرحمن.



وتدور أحداث العرض حول فرقة مسرحية تقوم بتقديم عرض أنوف حمراء والصعوبات التي تواجهها سواء مجتمعيا أو اقتصاديا وكيف يتعاملون معها.












يذكر أن محمد الصغير ممثل ومخرج مسرحي من خريجي الدفعة الأولى لمركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال وخريج مسرح عين شمس
وأخرج عدد من العروض المسرحية منها frozen و التليفزيون. والموسم الاول من تياترو مصر، وشارك كممثل في راجل وست ستات والاولة في الغرام.


















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