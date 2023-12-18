كيف تختار الحجم المناسب لسجادة غرفة السفرة؟ قواعد تضمن لك الاختيار المثالي

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- Youm7) اختيار سجادة مناسبة لطاولة الطعام في غرفة السفرة يلعب دورًا هامًا في إكمال تصميم وديكور المكان . فالسجادة تعمل كعنصر جمالي يعزز جمالية المساحة ويضفي لمسة من الدفء والراحة.
وتحت طاولة الطعام، تلعب السجادة دورًا في تحديد المساحة المخصصة للطاولة وتعزيز الجمالية العامة للمكان. وتساعد في تحقيق توازن بصري وتعزيز الانسجام بين العناصر الأخرى في الغرفة مثل الأثاث والإكسسوارات. في هذا الصدد سنتطرق إلى بعض القواعد التي تساعدك في اختيار حجم السجادة المناسب لطاولة طعامك وفقاً لموقع "homedit" للديكور.
غرفة سفرة
الحجم بالنسبة للطاولة
يعتبر أفضل حجم لسجادة غرفة الطعام هو ما لا يقل عن 18-24 بوصة من جميع جوانب طاولة الطعام، مما سيجعل من السهل عليك تحريك أرجل الكرسي دون أن تعلق الأرجل على السجادة.
قم بقياس طول وعرض طاولتك ثم قرب كل قياس إلى أقرب قدم، قم بإضافة 3-4 أقدام لكل قياس، تتراوح قياسات سجادة غرفة الطعام النموذجية ما بين 8 × 10 و 9 × 12، حيث يتم اختيار حجم السجادة بحيث يبعد مسافة قدم واحدة على الاقل عن الجدران على كل جانب.
قطع السجادة
إذا كانت طاولة طعامك مستديرة يتم استخدام سجادة مستديرة أو مربعة، وإذا كانت مستطيلة يتم استخدام سجادة مستطيلة، بينما إذا كانت الطاولة بيضاوية يتم استخدام سجادة مستطيلة.
السفرة
المساحة بالنسبة للغرفة
يجب أن تترك مساحة لا تقل عن 1-2 قدم بين جوانب جدران غرفة الطعام والسجادة.
قواعد عامة
يعتبر الحجم الأكبر من السجادة أفضل من الحجم الأصغر لأنه يكون أكثر إثارة وإعجاب، بينما الحجم الصغير سيعيقك في أحيان كثيرة عند تحريك الطاولة مما يجعلها تتعلق بالكراسي.
من المهم اختيار سجادة مصنوعة من مادة تدوم طويلاً ومن هذه الأنواع: البولي بروبيلين، النايلون السيزال، البوليستر، الأعشاب البحرية والصوف.
اختر سجادة سهلة التنظيف مثل: البسط المسطح و البسط ذات الوبر القصير لأنها لا تحبس الطعام والصوف يكون أسهل في للتنظيف ويستمر لفترة طويلة.
وبالنسبة للون السجادة، السجادة الداكنة أفضل من الفاتحة لأنها تتحمل التآكل والانسكابات من الأطعمة والمشروبات.
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