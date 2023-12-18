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كيف تختار الحجم المناسب لسجادة غرفة السفرة؟ قواعد تضمن لك الاختيار المثالي

12/18/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Youm7) اختيار سجادة مناسبة لطاولة الطعام في غرفة السفرة يلعب دورًا هامًا في إكمال تصميم وديكور المكان . فالسجادة تعمل كعنصر جمالي يعزز جمالية المساحة ويضفي لمسة من الدفء والراحة.



وتحت طاولة الطعام، تلعب السجادة دورًا في تحديد المساحة المخصصة للطاولة وتعزيز الجمالية العامة للمكان. وتساعد في تحقيق توازن بصري وتعزيز الانسجام بين العناصر الأخرى في الغرفة مثل الأثاث والإكسسوارات. في هذا الصدد سنتطرق إلى بعض القواعد التي تساعدك في اختيار حجم السجادة المناسب لطاولة طعامك وفقاً لموقع "homedit" للديكور.





غرفة سفرة

الحجم بالنسبة للطاولة
يعتبر أفضل حجم لسجادة غرفة الطعام هو ما لا يقل عن 18-24 بوصة من جميع جوانب طاولة الطعام، مما سيجعل من السهل عليك تحريك أرجل الكرسي دون أن تعلق الأرجل على السجادة.



قم بقياس طول وعرض طاولتك ثم قرب كل قياس إلى أقرب قدم، قم بإضافة 3-4 أقدام لكل قياس، تتراوح قياسات سجادة غرفة الطعام النموذجية ما بين 8 × 10 و 9 × 12، حيث يتم اختيار حجم السجادة بحيث يبعد مسافة قدم واحدة على الاقل عن الجدران على كل جانب.


قطع السجادة


إذا كانت طاولة طعامك مستديرة يتم استخدام سجادة مستديرة أو مربعة، وإذا كانت مستطيلة يتم استخدام سجادة مستطيلة، بينما إذا كانت الطاولة بيضاوية يتم استخدام سجادة مستطيلة.





السفرة



المساحة بالنسبة للغرفة
يجب أن تترك مساحة لا تقل عن 1-2 قدم بين جوانب جدران غرفة الطعام والسجادة.


قواعد عامة



  • يعتبر الحجم الأكبر من السجادة أفضل من الحجم الأصغر لأنه يكون أكثر إثارة وإعجاب، بينما الحجم الصغير سيعيقك في أحيان كثيرة عند تحريك الطاولة مما يجعلها تتعلق بالكراسي.

  • من المهم اختيار سجادة مصنوعة من مادة تدوم طويلاً ومن هذه الأنواع: البولي بروبيلين، النايلون السيزال، البوليستر، الأعشاب البحرية والصوف.

  • اختر سجادة سهلة التنظيف مثل: البسط المسطح و البسط ذات الوبر القصير لأنها لا تحبس الطعام والصوف يكون أسهل في للتنظيف ويستمر لفترة طويلة.

  • وبالنسبة للون السجادة، السجادة الداكنة أفضل من الفاتحة لأنها تتحمل التآكل والانسكابات من الأطعمة والمشروبات.













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