وصفات طبيعية بالزبادي لترطيب بشرتك في الشتاء

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- Youm7) في فصل الشتاء تعانى السيدات دائمًا من جفاف البشرة وتشققات الجلد وتبحث دائمًا على طرق لترطيب بشرتها، ويعتبر ماسك الزبادى واحد من أكثر الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر التي تعمل على تعزيز ونضارة البشرة وترطيبها.
وفى السطور التالية نقدم وصفات طبيعية من الزبادى لترطيب البشرة وفقا لما ذكره موقع siobeauty وهى:
1: ماسك الزبادى والفراولة
ماسك الزبادى مع الفراولة يحتوى على كمية عالية من الخصائص التي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة ومكافحة حب الشباب وإزالة البكتيريا من بشرتك وذلك عن طريق:
-في وعاء صغير، اهرسي 2 ثمرة فراولة.
-أضيفي 1 ملعقة صغيرة من العسل واخلطه جيدًا.
-مع إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي وحركها مع الفراولة والعسل.
-اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام.
-ضعي طبقة سميكة من القناع.
-اتركي الخليط ليجف على وجهك لمدة خمس عشرة دقيقة.
-قومي بإزالة القناع بلطف باستخدام الماء الفاتر.
-رشي الماء البارد على وجهك لإغلاق المسام.
-جفف بشرتك بمنشفة ناعمة.
2: ماسك الأفوكادو والزبادى
الأفوكادو مع الزبادى من الوصفات التي تعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها وحمايتها من البقع الداكنة، وذلك عن طريق:
- 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء خلط صغير.
-أضيفي 1 ملعقة صغيرة زبادي.
-اهرسي ربع ثمرة أفوكادو للخليط.
تخلط جيدا حتى تشكل المكونات عجينة.
-اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام.
-وزعي القناع على بشرة الوجه والرقبة وأعلى الصدر.
-اتركيه حتى يستقر على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة.
-قومي بإزالة القناع عن طريق ترطيب وجهك بالماء الفاتر وفركه بلطف بحركات دائرية بأصابعك.
-عندما يختفي القناع بالكامل، اشطفيه مرة أخرى بالماء البارد.
-جفف بشرتك بمنشفة ناعمة.
3: ماسك الشوفان بالزبادى
للشوفان استخدامات عديدة فهو يحتوى على بعض الفيتامينات والعناصر التي تعمل على تغذية وترطيب البشرة ، وخصوصا مع إضافة الزبادى حيث يعمل على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وذلك عن طريق:
-قومي بوضع ملعقة صغيرة من الزبادي في وعاء.
-أضيفي 1 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.
-اخلطي المكونات واتركيها لمدة دقيقتين حتى يتمكن دقيق الشوفان من امتصاص الزبادي.
-أضيفي ملعقة صغيرة من العسل، وتأكدى من توزيع العسل بالتساوي في جميع أنحاء الخليط.
-اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام.
-ضعي طبقة سميكة من المزيج على الوجه والرقبة والصدر.
-استرخي لمدة خمسة عشر دقيقة واتركي القناع يجف.
-بعد خمسة عشر دقيقة، اغسلي القناع باستخدام الماء الفاتر ومنشفة ناعمة.
-افركي بلطف في دوائر لإزالة كل العسل اللزج.
-اغسلى بشرتك مرة أخرى بالماء البارد لتضييق المسام
-جففى بشرتك بمنشفة ناعمة ونظيفة.
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