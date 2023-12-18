وصفات طبيعية بالزبادي لترطيب بشرتك في الشتاء

MENAFN - Youm7) في فصل الشتاء تعانى السيدات دائمًا من جفاف البشرة وتشققات الجلد وتبحث دائمًا على طرق لترطيب بشرتها، ويعتبر ماسك الزبادى واحد من أكثر الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر التي تعمل على تعزيز ونضارة البشرة وترطيبها.

وفى السطور التالية نقدم وصفات طبيعية من الزبادى لترطيب البشرة وفقا لما ذكره موقع siobeauty وهى:

1: ماسك الزبادى والفراولة







ماسك الزبادى مع الفراولة يحتوى على كمية عالية من الخصائص التي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة ومكافحة حب الشباب وإزالة البكتيريا من بشرتك وذلك عن طريق:

-في وعاء صغير، اهرسي 2 ثمرة فراولة.

-أضيفي 1 ملعقة صغيرة من العسل واخلطه جيدًا.

-مع إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي وحركها مع الفراولة والعسل.

-اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام.

-ضعي طبقة سميكة من القناع.

-اتركي الخليط ليجف على وجهك لمدة خمس عشرة دقيقة.

-قومي بإزالة القناع بلطف باستخدام الماء الفاتر.

-رشي الماء البارد على وجهك لإغلاق المسام.

-جفف بشرتك بمنشفة ناعمة.

2: ماسك الأفوكادو والزبادى

الأفوكادو مع الزبادى من الوصفات التي تعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها وحمايتها من البقع الداكنة، وذلك عن طريق:





- 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء خلط صغير.

-أضيفي 1 ملعقة صغيرة زبادي.

-اهرسي ربع ثمرة أفوكادو للخليط.

تخلط جيدا حتى تشكل المكونات عجينة.

-اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام.

-وزعي القناع على بشرة الوجه والرقبة وأعلى الصدر.

-اتركيه حتى يستقر على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة.

-قومي بإزالة القناع عن طريق ترطيب وجهك بالماء الفاتر وفركه بلطف بحركات دائرية بأصابعك.

-عندما يختفي القناع بالكامل، اشطفيه مرة أخرى بالماء البارد.

-جفف بشرتك بمنشفة ناعمة.





3: ماسك الشوفان بالزبادى

للشوفان استخدامات عديدة فهو يحتوى على بعض الفيتامينات والعناصر التي تعمل على تغذية وترطيب البشرة ، وخصوصا مع إضافة الزبادى حيث يعمل على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وذلك عن طريق:

-قومي بوضع ملعقة صغيرة من الزبادي في وعاء.

-أضيفي 1 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

-اخلطي المكونات واتركيها لمدة دقيقتين حتى يتمكن دقيق الشوفان من امتصاص الزبادي.

-أضيفي ملعقة صغيرة من العسل، وتأكدى من توزيع العسل بالتساوي في جميع أنحاء الخليط.

-اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام.

-ضعي طبقة سميكة من المزيج على الوجه والرقبة والصدر.

-استرخي لمدة خمسة عشر دقيقة واتركي القناع يجف.

-بعد خمسة عشر دقيقة، اغسلي القناع باستخدام الماء الفاتر ومنشفة ناعمة.

-افركي بلطف في دوائر لإزالة كل العسل اللزج.

-اغسلى بشرتك مرة أخرى بالماء البارد لتضييق المسام

-جففى بشرتك بمنشفة ناعمة ونظيفة.