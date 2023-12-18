استخدامات مفيدة لخل التفاح.. من المطبخ للعناية ببشرتك

(MENAFN
- Youm7) يرجع أصل خل التفاح إلى عصير التفاح المخمر، ويعتبر من أفضل العصائر المخمرة
التي لا غني عن تواجدها في منزلك، يستخدم خل التفاح في العديد من الاستخدامات الخاصة بالبشرة والشعر والمطبخ وخسارة الدهون ، نستعرض خلال السطور التالية أبرز الاستخدامات التي يدخل فيها خل التفاح وفقًا لما جاء في موقع
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فقدان الوزن استخدامات خل التفاح:
فقدان الوزن
من المعروف أن خل التفاح له خصائص قوية في قمع الشهية ، وكان هناك العديد من الأبحاث التي تشير إلى أن عند تناوله قبل الوجبة، يساعد على تقليل الشهية، وزيادة الشعور بالامتلاء، وتسريع الإحساس بالشبع، ولكن يفضل تناوله مخففًا، من خلال وضع ملعقة خل تفاح على كوب من الماء.
بشرة متوهجة بخل التفاح
خل التفاح من المكونات التي يمكن استخدامها في العناية بالبشرة،
لذا اغمسي كرة قطنية في خل التفاح المخفف، ثم قومي بمسح البشرة بطريقة جيدة حتي تتخلصي من الأوساخ
المتراكمة وللحصول على توهج صحي لبشرة ناعمة لاحتوائه على احماض تعزيز الدورة الدموية وتغلق المسام وتقليل ظهور حب الشباب.
العناية بالشعر
في حالة إذا كنت تعاني من القشرة الدهنية في فروة الشعر فيفضل أن تقومي بتخفيف مقدار مناسب من خل التفاح على كوب من الماء لشطف الشعر فإن حموضته تحافظ على توازن الزيوت لشعرك دون الإخلال بمحتوياتها أيضًا يمكن أن تساعد مكوناته المضادة للبكتيريا في إدارة حكة فروة الرأس والجفاف الذي يتسبب في ظهور القشر.
التخلص من الروائح الكريهة
يمكن وضع خل التفاح المخفف على اللحوم عند التنظيف، لقدرته الهائلة على التخلص من الروائح الكريهة، أيضًا يمكن استخدامه في تنظيف الملابس للتخلص من أي روائح غير مرغوب فيها.
خل التفاح
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