استخدامات مفيدة لخل التفاح.. من المطبخ للعناية ببشرتك

MENAFN - Youm7) يرجع أصل خل التفاح إلى عصير التفاح المخمر، ويعتبر من أفضل العصائر المخمرةالتي لا غني عن تواجدها في منزلك، يستخدم خل التفاح في العديد من الاستخدامات الخاصة بالبشرة والشعر والمطبخ وخسارة الدهون ، نستعرض خلال السطور التالية أبرز الاستخدامات التي يدخل فيها خل التفاح وفقًا لما جاء في موقعstylecraze

فقدان الوزن استخدامات خل التفاح:فقدان الوزن

من المعروف أن خل التفاح له خصائص قوية في قمع الشهية ، وكان هناك العديد من الأبحاث التي تشير إلى أن عند تناوله قبل الوجبة، يساعد على تقليل الشهية، وزيادة الشعور بالامتلاء، وتسريع الإحساس بالشبع، ولكن يفضل تناوله مخففًا، من خلال وضع ملعقة خل تفاح على كوب من الماء.

بشرة متوهجة بخل التفاح

خل التفاح من المكونات التي يمكن استخدامها في العناية بالبشرة،

لذا اغمسي كرة قطنية في خل التفاح المخفف، ثم قومي بمسح البشرة بطريقة جيدة حتي تتخلصي من الأوساخ

المتراكمة وللحصول على توهج صحي لبشرة ناعمة لاحتوائه على احماض تعزيز الدورة الدموية وتغلق المسام وتقليل ظهور حب الشباب.

العناية بالشعر



في حالة إذا كنت تعاني من القشرة الدهنية في فروة الشعر فيفضل أن تقومي بتخفيف مقدار مناسب من خل التفاح على كوب من الماء لشطف الشعر فإن حموضته تحافظ على توازن الزيوت لشعرك دون الإخلال بمحتوياتها أيضًا يمكن أن تساعد مكوناته المضادة للبكتيريا في إدارة حكة فروة الرأس والجفاف الذي يتسبب في ظهور القشر.

التخلص من الروائح الكريهة



يمكن وضع خل التفاح المخفف على اللحوم عند التنظيف، لقدرته الهائلة على التخلص من الروائح الكريهة، أيضًا يمكن استخدامه في تنظيف الملابس للتخلص من أي روائح غير مرغوب فيها.

خل التفاح



