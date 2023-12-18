إزاى تبقى أفضل صديق لنفسك؟ 4 أسرار صغيرة تحتاج لمعرفتها

(MENAFN
- Youm7) أن يكون كل منا أفضل صديق لنفسه هو أمر ذو أهمية كبيرة، فعندها سنتعامل مع أنفسنا بالرحابة والتفهم والمحبة، ونكون حاضرين لأنفسنا في الأوقات الصعبة والمجهدة، وندعم أنفسنا في تحقيق أهدافنا وتجاوز التحديات، بالإضافة إلى ذلك، ويمكن أن يساعد أن نكون أفضل أصدقاء لأنفسنا في تعزيز النمو الشخصي والتطور، لذا خلال السطورالتالية نستعرض أبرز النقاط التي تساعد على أن تكون صديقًا جيدًا لنفسك وفقًا لما جاء في موقع hackspirit
فتاة تحب نفسها إزاي تكون أفضل صديق لنفسك: حب نفسك
المعني من حب النفس هو قبول أنفسنا على ما نحن عليه، أن يمكننا أن نقف أمام المرآة ونقول "أنا لست مثاليًا، ولا بأس في ذلك"، فكل شخص منا لديه نقاط ضعف وقوة، لذا عليك بحب النفس بعد الاعتراف بنقاط الضعف الخاصة بك امام نفسك وقبولها، ومدح نفسك في الأمور التي تمهر فيها، وتقبل أنك بشر والبشر يخطئون وهذا لا يجعلك فاشلا بل يجعلك حقيقيا امام نفسك.
الرعاية الذاتية هي المفتاح
حاول أن تهتم بذاتك بشكل كبير جدًا وابتعد
النقد أو الإهمال. ومن
الطرق البسيطة لممارسة الرعاية الذاتية، أن تقوم بتغذية جسمك بالطعام الجيد والمناسب، وتحصل على قسط كافٍ من النوم حيث يحتاج جسمك إلى الراحة لإعادة شحن طاقته، لا تنس أن تتحرك
فالنشاط مهم للغاية
استمتع بصحبتك الخاصة
عليك أن تتعلم الاستمتاع بصحبة نفسك، حاول أن تستمتع بالجلوس بمفردك، عن طريق ممارسة التمارين الرياضية ، تنفيذ
وتحضير أكلة مفضلة، مشاهدة التليفزيون أو القراءة أو حتى الاسترخاء والتأمل.
شجع نفسك
يمكن أن نمر بحالة من تأنيب الضمير على أصغر الأخطاء ونبطئ في منح أنفسنا الفضل في إنجازاتنا ،لكن حان الوقت لتغيير هذا الأمر كي تكون صديق صحي لنفسك فحاول أن تعطي لنفسك حديث حماسيًا لا يقتصر فقط على تعزيز ثقتك بنفسك
ولكن يفضل أن يتعلق الأمر بالاعتراف بقيمتك والتعرف على إمكاناتك يتعلق الأمربالهمس بكلمات التشجيع لنفسك عندما تصبح الأوقات صعبة
صاحب نفسك
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