إزاى تبقى أفضل صديق لنفسك؟ 4 أسرار صغيرة تحتاج لمعرفتها

MENAFN - Youm7) أن يكون كل منا أفضل صديق لنفسه هو أمر ذو أهمية كبيرة، فعندها سنتعامل مع أنفسنا بالرحابة والتفهم والمحبة، ونكون حاضرين لأنفسنا في الأوقات الصعبة والمجهدة، وندعم أنفسنا في تحقيق أهدافنا وتجاوز التحديات، بالإضافة إلى ذلك، ويمكن أن يساعد أن نكون أفضل أصدقاء لأنفسنا في تعزيز النمو الشخصي والتطور، لذا خلال السطورالتالية نستعرض أبرز النقاط التي تساعد على أن تكون صديقًا جيدًا لنفسك وفقًا لما جاء في موقع hackspirit

فتاة تحب نفسها إزاي تكون أفضل صديق لنفسك: حب نفسك

المعني من حب النفس هو قبول أنفسنا على ما نحن عليه، أن يمكننا أن نقف أمام المرآة ونقول "أنا لست مثاليًا، ولا بأس في ذلك"، فكل شخص منا لديه نقاط ضعف وقوة، لذا عليك بحب النفس بعد الاعتراف بنقاط الضعف الخاصة بك امام نفسك وقبولها، ومدح نفسك في الأمور التي تمهر فيها، وتقبل أنك بشر والبشر يخطئون وهذا لا يجعلك فاشلا بل يجعلك حقيقيا امام نفسك.

الرعاية الذاتية هي المفتاح

حاول أن تهتم بذاتك بشكل كبير جدًا وابتعد

النقد أو الإهمال. ومن

الطرق البسيطة لممارسة الرعاية الذاتية، أن تقوم بتغذية جسمك بالطعام الجيد والمناسب، وتحصل على قسط كافٍ من النوم حيث يحتاج جسمك إلى الراحة لإعادة شحن طاقته، لا تنس أن تتحرك

فالنشاط مهم للغاية

استمتع بصحبتك الخاصة

عليك أن تتعلم الاستمتاع بصحبة نفسك، حاول أن تستمتع بالجلوس بمفردك، عن طريق ممارسة التمارين الرياضية ، تنفيذ

وتحضير أكلة مفضلة، مشاهدة التليفزيون أو القراءة أو حتى الاسترخاء والتأمل.

شجع نفسك

يمكن أن نمر بحالة من تأنيب الضمير على أصغر الأخطاء ونبطئ في منح أنفسنا الفضل في إنجازاتنا ،لكن حان الوقت لتغيير هذا الأمر كي تكون صديق صحي لنفسك فحاول أن تعطي لنفسك حديث حماسيًا لا يقتصر فقط على تعزيز ثقتك بنفسك

ولكن يفضل أن يتعلق الأمر بالاعتراف بقيمتك والتعرف على إمكاناتك يتعلق الأمربالهمس بكلمات التشجيع لنفسك عندما تصبح الأوقات صعبة

صاحب نفسك



