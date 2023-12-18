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مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.. تعرف عليها

12/18/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Youm7) خلال الفترة الماضية جاء إعلان وزارة البترول عن مجموعة من التيسيرات الجديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى،وتتضمن أهم مراحل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود
الاتى ..



1-فحص السيارة فنيا فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفائته عن 70%
وأيضا لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها، ويتم تدوين الملاحظات فى تقرير الفحص.



2-استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة فى تقرير الفحص قبل عملية التحويل.



3-تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.



4-ويتم الإلتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والإلتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل .



4-يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعى ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.



5-يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة.

للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته" بتابلوه" السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.



7-إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعى مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.














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