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الأميك: بيع 43140 سيارة خلال 7 أشهر

12/18/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر آخر تقرير صادر عن "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات أن إجمالي مبيعات سوق المركبات المصرية بمختلف أنواعها بنحو قد سجل انخفاض بنسبة 68.06%، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 43,140 ألف وحدة، مقابل 135,086 ألف سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.



وسجلت مبيعات سيارات الركوب بيع حوالى 31,801 ألف وحدة، بدلا من 101,514 ألف عربة، تم بيعها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي.



وعلى صعيد شهر يوليو منفردا، انخفضت مبيعات سوق السيارات بنحو 50.7%، لتتوقف عند 6295 ألف وحدة، مقابل 12768 ألف سيارة، خلال نفس الفترة من العام الماضى.












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