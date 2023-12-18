الأميك: بيع 43140 سيارة خلال 7 أشهر

(MENAFN
- Youm7) ذكر آخر تقرير صادر عن "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات أن إجمالي مبيعات سوق المركبات المصرية بمختلف أنواعها بنحو قد سجل انخفاض بنسبة 68.06%، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 43,140 ألف وحدة، مقابل 135,086 ألف سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وسجلت مبيعات سيارات الركوب بيع حوالى 31,801 ألف وحدة، بدلا من 101,514 ألف عربة، تم بيعها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي.
وعلى صعيد شهر يوليو منفردا، انخفضت مبيعات سوق السيارات بنحو 50.7%، لتتوقف عند 6295 ألف وحدة، مقابل 12768 ألف سيارة، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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