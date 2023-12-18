المحطات النووية: توليد الكهرباء من الضبعة سيوفر 8.8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا

MENAFN - Youm7) كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ستوفر 8 مليار و 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ، كاشفاً ان توليد 1 كيلو وات ساعة من الكهرباء يحتاج 7.2 قدم مكعب (0.21 متر مكعب) وبحساب توليد 4 مليون800 ألف كيلو وات على مدار العام من محطة الضبعة وهو ما يعظم القيمة المضافة خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوفر الذى تحققه محطة الضبعة من الغاز الطبيعي نتيجة التوليد من الطاقة النووية سيؤدى الى خفض الانبعاثات الكربونية حيث ان توليد 1 كيلو وات ساعة باستخدام الغاز الطبيعي ينتج عنه 490 جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الناتجة عن 1 متر مكعب غاز تعادل 2333 جرام لذا فإن كمية الانبعاثات الكلية لمحطة بقدرة 4800 ميجا وات تعمل بالغاز الطبيعي فستكون 8.8 مليار متر مكعب مضروبا في معدل الانبعاث لكل متر مكعب ليكون الإجمالي 20.6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا يتم توفيرهم اثناء التوليد من الطاقة النووية.

وتابع الوكيل أنه فى حال الأخذ في الاعتبار الانبعاثات الصادرة أثناء دورة حياة محطة الطاقة النووية (12جرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) فإن ما سيتم توفيره نتيجة التوليد من محطة الضبعة للطاقة النووية سيوفر ما مقداره 20 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.











