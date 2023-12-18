Tuesday, 19 December 2023 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شعبة الخضروات: استقرار الأسعار فى الأسواق المختلفة بتعاملات الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

12/18/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات في الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار الأصناف المختلفة وسجل سعر الطماطم 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 13 جنيها وتحرك سعر البصل 16 إلى 27 جنيها في سوق الجملة بزيادة 3 جنيهات والكوسة 8 إلى 17
جنيهات والجزر 4 إلى 6 جنيهات.



واشار نائب رئيس شعبة الخضروات إلي أن سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 6 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 13 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.





وأوضح أن سعر الملوخية من سعر 10 إلى 12 جنيها والخيار البلدى من 7 إلى 11 جنيهات والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 24 إلى 28 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيها






















MENAFN18122023000132011024ID1107622522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث