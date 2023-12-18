شعبة الخضروات: استقرار الأسعار فى الأسواق المختلفة بتعاملات الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

(MENAFN
- Youm7) كشفت حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات في الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار الأصناف المختلفة وسجل سعر الطماطم 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 13 جنيها وتحرك سعر البصل 16 إلى 27 جنيها في سوق الجملة بزيادة 3 جنيهات والكوسة 8 إلى 17
جنيهات والجزر 4 إلى 6 جنيهات.
واشار نائب رئيس شعبة الخضروات إلي أن سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 6 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 13 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
وأوضح أن سعر الملوخية من سعر 10 إلى 12 جنيها والخيار البلدى من 7 إلى 11 جنيهات والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 24 إلى 28 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيها
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