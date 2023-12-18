أنشطة مكثفة لذوي القدرات الخاصة بثقافة البحر الأحمر

MENAFN - Youm7) ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني المقدمة لذوي القدرات الخاصة، عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة حول السلوك الأسري مع ذوي القدرات الخاصة ضمن مبادرة قادرون باختلاف.

تحدثت د. ريهام هرجة أستاذ الصحة النفسية، عن أهمية تثقيف أولياء أمور ذوي القدرات الخاصة، ففهمهم أبناءهم يعطيهم أكثر من نصف الحل ويوضح الطريقة المثلى للتعامل معهم، وأشارت إلى ضرورة القراءة وسؤال المتخصصين وزيارة المراكز التي أنشأتها الدولة لهم، والسعي لفهم المشكلة بطريقة علمية حتي يتمكن ولي الأمر من التعامل مع طفله بالطريقة الصحيحة واكتشاف موهبته ودعمه.

كما تناولت د. رانيا الخولي أخصائي التخاطب وتعديل السلوك، مشاكل المراهقة عند ذوي القدرات الخاصة وتحدثت عن الرعاية الذاتية حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وإنجاز مهماتهم اليومية بمفردهم وأكدت ضرورة بناء الصداقة معهم لتسهيل التعامل في هذه المرحلة.

هذا وتضمنت الفعاليات استمرار أنشطة الحساب الذهني لذوي القدرات الخاصة للأسبوع الثالث حيث قامت المدربة حنان عبدالشافي بمراجعة ما تم تعلمه في المحاضرات السابقة باستخدام المعداد.

وفي السياق عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "تعزيز الصحة النفسية لذوي القدرات "، بمدرسة القصير الثانوية بنين وتحدثت د.

ولاء عباس معلم أول علم نفس وباحثة دكتوراه - عن الصحة النفسية مؤكدة أنها جزء لايتجزأ من الصحة العامة، كما نظم بيت ثقافة القصير احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات وبرنامج ترفيهي تضمن اكتشاف مواهب وورشة رسم على الوجوه.

ومن ناحية أخرى شهد الفرع برئاسة سوسن عبد الرحيم عددا من الفعاليات الأدبية المتنوعة ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث عقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "الأدب بين الماضي والحاضر"

أوضح بها عبيد الله محمد خليل معلم خبير بمدرسة جمال عبد الناصر برأس حدربة، أن الشعر في الماضي كان يسمي بالمعلقات ويزيد عن 100 بيت وله وزن وقافية وله تفعيلة والكثير من بحور العروض أما في الوقت الحاضر فيوجد الشعر الحر أو القصيدة النثرية.

واستمرارا لفعاليات الفرع شهد بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية لشعراء نادي أدب سفاجا، وأقام بيت ثقافة أم الحويطات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضره عن فن الواو تحدث بها محمود عبدالستار توفيق -مدير مدرسة التربية الفكرية بإدارة سفاجا التعليمية عن مفهوم فن الواو المنتشر في صعيد مصر، مشيرا أنه يتميز بنظم الشعر "مربعات" ويستخدم اللغة العامية وعادة ما يصاحبه عزف موسيقي.