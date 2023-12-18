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صدور رواية بوابة المتولى للكاتب فكرى فيصل

12/18/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع إحدى الأجزاء الثلاث لثلاثية القاهرة بعنوان "بوابة المتولي" وهى رواية أجيال تدور أحداثها بين الواقع والخيال وبين الماضى والحاضر من خلال حكايات خمسة أجيال من عائلة الألفى (عائلة متخيلة) تعيش فى حارات القاهرة القديمة وتجسد قصة الإنسان فى رحلة المصير.

ولا تقف الرواية عن حدود الماضى والحاضر بل تقفز أيضا إلى المستقبل فالبداية منذ عهد الخديوى إسماعيل وحتى سنة 2075 حيث تتجسد الحياة والمصير بالنسبة لأفراد عائلة الألفى المشار إليها.

وتنطلق الأحداث بدءاً من الحاج رضوان الألفى الكبير فى الجمالية والدرب الأحمر مروراً بعصر الملك فؤاد وما تلاه عبر خمسة أجيال تجسد معاناة الإنسانية الكبرى ورحلتها فى اكتشاف الذات والمصير وقصة الأقدار، فى عمل روائى يعتمد على الحكايات المتعاقبة لفروع الأصل الواحد والسلالة التي تتتابع عناصرها على مدار أكثر من مائتى عام تمر خلالها مصر بتحولات عظيمة بين الملكية والأسرة والعلوية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

غير أن الكاتب لم ينشغل كثيرا بالتاريخ والتحولات بل صب تركيزه على قصة الإنسان والحياة والمصير وهى المفردات التي يركز عليها فيبرز الحياة منذ بدايتها بالنسبة للشخصية الروائية وصولا إلى المآل الذى يصل إليه كل فرد من أفراد عائلة الألفى وهى عائلة ضخمة متشابكة الفروع متعددة الأغصان متباينة المصائر يسلم أفرادها راية الكفاح والحياة من جيل إلى آخر على مدى زمنى طويل.







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