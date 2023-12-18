سيما ألف ليلة تتألق في قصر ثقافة روض الفرج

(MENAFN
- Youm7) استضاف قصر الثقافة روض الفرج ندوة لمناقشة رواية سيما ألف ليلة للكاتب أشرف ضمر وهى الرواية الصادرة عن دار إشراقة في معرض الكتاب 2023.
وتحدث خلال الندوة الشاعرة فاطمة ناعوت والكتاب رحاب الدين الهواري وأحمد عامر وحمدى عبد الرازق مبرزين الجوانب الجمالية في الرواية التي تسلط الضوء على حى روض الفرج من خلال مجموعة من الحكايات التي تدور في الحى الشعبي.
وقالت الشاعرة فاطمة ناعوت إن الرواية تميزت بعمق أحداثها وخلوها من الأخطاء فضلا عن كونها تجسد الروح المصرية فيما أِشار الكاتب رحاب الدين الهواري إلى مجموعة من الجمل التي استخدمها الكاتب للتعبير عن روح الحى الشعبى والتي لم تعد دارجة في الوقت الحالي بخلاف تسليطه الضوء على الشخصيات النابضة بالحياة.
تبدأ أحداث الرواية فى عهد ما قبل ثورة يوليو 1952 مع انتھاء الحرب العالمیة الثانیة عام 1945 ، ثم نكبة ضياع فلسطين، ثم اندلاع ثورة يوليو وتحول مصر من الملكية إلى الجمهورية، تلك الأحداث المتقاربة التي انعكست آثارھا على المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لترصد الرواية تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر الحديث، متكئة على الحي بحكاياته وأساطيره ومصائر سكانه، كرمز دال على الوطن والإنسان بصفة أكثر خصوصية.
بطل الرواية من رجل يفد إلى حى روض الفرج ليعيش في إحدى الشقق المستأجرة قبل أن يحب جارته غير أن العنصر الفارق فى الرواية يتمثل فى تسجيلها جكايات الحي الشعبى بشكل تاريخى واجتماعي، مستعرضا شكل الحياة فى حى روض الفرج بموالده ومجذوبيه والتروماي أبو سنجة وسط حكايات من هنا وهناك تبدأ من الإنسان وتنتهى إليه فى فسيفساء إنسانيى غامرة تغرق القارئ فى تفاصيلها وتهزه من متعة القصص الخارقة.
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