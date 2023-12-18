سيما ألف ليلة تتألق في قصر ثقافة روض الفرج

MENAFN - Youm7) استضاف قصر الثقافة روض الفرج ندوة لمناقشة رواية سيما ألف ليلة للكاتب أشرف ضمر وهى الرواية الصادرة عن دار إشراقة في معرض الكتاب 2023.

وتحدث خلال الندوة الشاعرة فاطمة ناعوت والكتاب رحاب الدين الهواري وأحمد عامر وحمدى عبد الرازق مبرزين الجوانب الجمالية في الرواية التي تسلط الضوء على حى روض الفرج من خلال مجموعة من الحكايات التي تدور في الحى الشعبي.

وقالت الشاعرة فاطمة ناعوت إن الرواية تميزت بعمق أحداثها وخلوها من الأخطاء فضلا عن كونها تجسد الروح المصرية فيما أِشار الكاتب رحاب الدين الهواري إلى مجموعة من الجمل التي استخدمها الكاتب للتعبير عن روح الحى الشعبى والتي لم تعد دارجة في الوقت الحالي بخلاف تسليطه الضوء على الشخصيات النابضة بالحياة.

تبدأ أحداث الرواية فى عهد ما قبل ثورة يوليو 1952 مع انتھاء الحرب العالمیة الثانیة عام 1945 ، ثم نكبة ضياع فلسطين، ثم اندلاع ثورة يوليو وتحول مصر من الملكية إلى الجمهورية، تلك الأحداث المتقاربة التي انعكست آثارھا على المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لترصد الرواية تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر الحديث، متكئة على الحي بحكاياته وأساطيره ومصائر سكانه، كرمز دال على الوطن والإنسان بصفة أكثر خصوصية.

بطل الرواية من رجل يفد إلى حى روض الفرج ليعيش في إحدى الشقق المستأجرة قبل أن يحب جارته غير أن العنصر الفارق فى الرواية يتمثل فى تسجيلها جكايات الحي الشعبى بشكل تاريخى واجتماعي، مستعرضا شكل الحياة فى حى روض الفرج بموالده ومجذوبيه والتروماي أبو سنجة وسط حكايات من هنا وهناك تبدأ من الإنسان وتنتهى إليه فى فسيفساء إنسانيى غامرة تغرق القارئ فى تفاصيلها وتهزه من متعة القصص الخارقة.