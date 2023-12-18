لقاءات ثقافية بالفيوم احتفاء باليوم العالمي للغة العربية

(MENAFN
- Youm7) تقدم الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من البرامج الثقافية ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية حيث يشهد اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في العاشرة صباحًا ورشة أدبية بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالفيوم، حول فن كتابة القصة القصيرة، يديرها الروائي محمد جمال الدين.
وتقام يوم الأربعاء 20 ديسمبر، في العاشرة صباحا، محاضرة بعنوان "المحميات الطبيعية والترويج للسياحة الداخلية"، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالفيوم، يلقيها الدكتور عمرو سيد عبد الفتاح معاون وزير البيئة السابق، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة جامعة الدول العربية.
وفي اليوم ذاته تشهد مكتبة حي جنوب، في الحادية عشرة صباحا، حملة توعية حول أهمية النظافة والوقاية من الأمراض، يشارك بها رشا جابر، وصفاء عويس مسئولي التوعية بالمركز الطبي الحضري بالفيوم.
تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، في سياق برنامج هيئة قصور الثقافة بالمحافظات خلال الشهر الحالي.
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