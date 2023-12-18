لقاءات ثقافية بالفيوم احتفاء باليوم العالمي للغة العربية

MENAFN - Youm7) تقدم الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من البرامج الثقافية ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية حيث يشهد اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في العاشرة صباحًا ورشة أدبية بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالفيوم، حول فن كتابة القصة القصيرة، يديرها الروائي محمد جمال الدين.

وتقام يوم الأربعاء 20 ديسمبر، في العاشرة صباحا، محاضرة بعنوان "المحميات الطبيعية والترويج للسياحة الداخلية"، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالفيوم، يلقيها الدكتور عمرو سيد عبد الفتاح معاون وزير البيئة السابق، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة جامعة الدول العربية.

وفي اليوم ذاته تشهد مكتبة حي جنوب، في الحادية عشرة صباحا، حملة توعية حول أهمية النظافة والوقاية من الأمراض، يشارك بها رشا جابر، وصفاء عويس مسئولي التوعية بالمركز الطبي الحضري بالفيوم.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، في سياق برنامج هيئة قصور الثقافة بالمحافظات خلال الشهر الحالي.