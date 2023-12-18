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رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرضًا من 31 لوحة لفن الموازييك.. اعرف موعده

12/18/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Youm7) يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية،




ويضم المعرض 31 لوحة أغلبها في مجال الموازييك الذي تعرف من خلاله تجربتها الفنية بجانب لوحات في مجالي التصوير والرسم.



وقال الدكتور وليد قانوش: "فن الموزاييك (الفسيفساء) مجال عريق يعرفه الجمهور بسماته ووظائفه التي اعتادوا عليها، لذا فهو بالنسبة للمبدع مغامرة تستدعي البحث والتأمل وهذا يحيلنا إلى الفنانة نرمين المصري وحرصها الدفين على التجدد دوماً في أعمالها وخاماتها وتقنياتها فالمساحة الفسيفسائية عندها مجال شاسع للجمال والتلوين والابتكار، تحاول وتحاور ذاتها وفق روح تجريدية فيها حرفية عالية".



وأضاف قانوش: أعمال نرمين المصري تعكس قدرات فنية في التعاطي الإبداعي مع الموزاييك لتقديم لوحات تجسد بعض الرؤى الفنية التي استلهمت صورها من الطبيعة وبعض معانيها الروحية وظواهرها الكونية المحسوسة في علاقات فنية ومعالجات تشكيلية مرئية.. وصياغتها وفق تراكيب استدعت خلالها مفاهيم التكرار والـتقابل والتفتت والإختراق، كلها تتقابل في ديناميكية من حيث الشكل والمضمون في مسحة فنية فيها الحركة بالألوان واستلهام أساليب فنية أكثر حداثة".
















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