رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرضًا من 31 لوحة لفن الموازييك.. اعرف موعده

(MENAFN
- Youm7) يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية،
ويضم المعرض 31 لوحة أغلبها في مجال الموازييك الذي تعرف من خلاله تجربتها الفنية بجانب لوحات في مجالي التصوير والرسم.
وقال الدكتور وليد قانوش: "فن الموزاييك (الفسيفساء) مجال عريق يعرفه الجمهور بسماته ووظائفه التي اعتادوا عليها، لذا فهو بالنسبة للمبدع مغامرة تستدعي البحث والتأمل وهذا يحيلنا إلى الفنانة نرمين المصري وحرصها الدفين على التجدد دوماً في أعمالها وخاماتها وتقنياتها فالمساحة الفسيفسائية عندها مجال شاسع للجمال والتلوين والابتكار، تحاول وتحاور ذاتها وفق روح تجريدية فيها حرفية عالية".
وأضاف قانوش: أعمال نرمين المصري تعكس قدرات فنية في التعاطي الإبداعي مع الموزاييك لتقديم لوحات تجسد بعض الرؤى الفنية التي استلهمت صورها من الطبيعة وبعض معانيها الروحية وظواهرها الكونية المحسوسة في علاقات فنية ومعالجات تشكيلية مرئية.. وصياغتها وفق تراكيب استدعت خلالها مفاهيم التكرار والـتقابل والتفتت والإختراق، كلها تتقابل في ديناميكية من حيث الشكل والمضمون في مسحة فنية فيها الحركة بالألوان واستلهام أساليب فنية أكثر حداثة".
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