تعملها إزاي؟.. كيفية الوصول إلى البيانات الصحية وكتابتها باستخدام Siri

MENAFN - Youm7) في iOS 17.2، يمكن لـ Siri الوصول إلى البيانات من تطبيق Health، ما يعني أنه يمكنك مطالبة ‌Siri‌ بقراءة المعلومات الصحية المتوفرة في تطبيق Health أو كتابة معلومات معينة، وفقاً لموقع macrumors.

بدءًا من iOS 17.2، يستطيع ‌Siri‌ الوصول إلى البيانات من تطبيق Health للإجابة على استفساراتك المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية، على سبيل المثال، يمكنك السؤال عن عدد ساعات النوم التي قضيتها في الليلة السابقة، أو الاستفسار عن التقدم المحرز في إغلاق حلقات النشاط الخاصة بك لهذا اليوم، أو السؤال عن مستوى السكر في الدم إذا كان لديك جهاز مراقبة متصل.

بالإضافة إلى iPhone، يمكن أيضًا العثور على ميزات ‌Siri‌ الصحية الجديدة على طرازات Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla (الجيل الثاني) التي تعمل بنظام watchOS 10.2، على الرغم من أن وصول ‌Siri‌ إلى البيانات الصحية يقتصر على الأسبوع الماضي أو نحو ذلك على Apple Watch.

فيما يلي بعض الأمثلة على الاستعلامات الصحية التي يمكنك طرحها على ‌Siri‌:

ما هو معدل ضربات القلب؟

كم عدد السعرات الحرارية التي حرقتها اليوم؟

كم عدد الخطوات التي اتخذتها هذا الأسبوع؟

ما هو مستوى الأوكسجين في الدم؟

ما هو متوسط سرعة المشي؟

لكي تعمل الوظيفة الجديدة، يجب عليك أولاً تمكينها على ‌iPhone‌ أو Apple Watch، توضح لك الخطوات التالية كيف يتم ذلك.

على ‌iPhone‌:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على الصحة.

3- اضغط على الوصول إلى البيانات والأجهزة.

4- اضغط على ‌سيري‌.

الآن بعد أن منحت ‌Siri‌ حق الوصول إلى بياناتك الصحية، يمكنك البدء في الاستعلام عن المساعد الشخصي أو البدء في استخدامه لتسجيل البيانات بسهولة في تطبيق Health.