إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 14 Pro Max و Iphone XS

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- Youm7) تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من العام الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.
وكان قد تم طرح iPhone XS قبل بضع سنوات، حيث يتميز بالعديد من التغييرات الجديدة وقتها، وهناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:
iPhone 14 Pro Max
البطارية: li-ion 4323
ميلي أمبير.
الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8.
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2.
الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9.
مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2.
دقة الشاشة:
1290 x 2796 pixels
المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)
وesim )
أو ( dual esim – international).
هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic .
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.
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