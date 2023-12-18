طريقة تفعيل ميزة التحقق من مفتاح اتصال Imessage على موبايلك الأيفون

MENAFN - Youm7) طرحت أبل ميزة أمان جديدة، وهي التحقق من مفتاح الاتصال أو Contact Key Verification (CKV)، مع إصدار iOS 17.2، مما يضيف طبقة إضافية من الضمان لمحادثات iMessage الخاصة بك، حيث تنبهك هذه الميزة في حالة اكتشاف مفاتيح جهاز غير معروفة، مما يوفر ثقة أكبر في تفاعلات المراسلة الخاصة بك. التحقق من مفتاح الاتصال في iOS 17.2

يوفر التحقق من مفتاح الاتصال تنبيهات تلقائية عندما تحدد خدمات توزيع مفتاح iMessage مفاتيح الجهاز التي لم يتم التحقق منها، مثل تلك الموجودة في جهاز غير مألوف تمت إضافته إلى حساب iMessage الخاص بك، ويعد هذا الإجراء الأمني الإضافي ذا قيمة خاصة عند استخدامه شخصيًا، أو أثناء مكالمات FaceTime، أو من خلال طرق آمنة أخرى.



وعلى الرغم من ندرتها، توضح هذه الميزة التزام أبل بالبقاء في صدارة التهديدات المحتملة وضمان راحة البال للمستخدم، ومن الجدير بالذكر أن تمكين CKV لا يؤثر على وظائف جهاز iPhone أو iMessage الخاص بك، مما يجعله تحسينًا أمنيًا سهل الاستخدام. كيفية تمكين التحقق من مفتاح الاتصال فى تطبيق iMessage:





قبل أن تبدأ - تأكد من أن جميع الأجهزة المسجلة الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك تعمل بنظام iOS 17.2 أو macOS 14.2 أو watchOS 10.2، إذا لم يكن الأمر كذلك، ففكر في تسجيل الخروج من iMessage على الأجهزة التي لا تريد تمكين هذه الميزة فيها.- على جهاز iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17.2، افتح تطبيق الإعدادات. - اضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة. - اسحب لأسفل وحدد "التحقق من مفتاح الاتصال". - قم بتبديل المفتاح بجوار "التحقق في iMessage" لتمكين CKV. - اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التنشيط. - استخدام التحقق من مفتاح الاتصال - بمجرد تفعيله، يوفر CKV العديد من الوظائفالتنبيهات التلقائية: تلقي تنبيهات تساعد في التحقق من أنك تتواصل مع جهات الاتصال المقصودة. الرموز الفريدة: قم بإنشاء ومقارنة الرموز الفريدة مع جهات الاتصال الخاصة بك في تطبيق الرسائل للتحقق الإضافي من الهوية.رمز التحقق العام: شارك رمز التحقق العام الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي للسماح للآخرين بتأكيد هويتك عند مراسلتك، وبالمثل، احفظ رموز الآخرين في تطبيق جهات الاتصال للرجوع إليها.