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كيف تستفيد من ميزة تصفية الدردشة على واتساب؟

12/18/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة ستساعد فى تحسين تجربة المستخدم على سطح المكتب، وذلك من أجل تصفية الدردشة التي تم تصميمها لمساعدة المستخدمين على تصنيف محادثاتهم عن طريق اختيار الفلتر الذي يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.
ووفقًا لما أوردته WABetaInfo، أصدر تطبيق المراسلة الفورية ميزة ستمكن المستخدمين من تصنيف محادثاتهم عن طريق تحديد مرشح من اختيارهم، والميزة متاحة حاليًا فقط لبعض مختبري النسخة التجريبية وسيتم طرحها للجميع قريبًا.
ويشير التقرير إلى إضافة صف جديد في أعلى شاشة قائمة الدردشة، مما يوفر مرشحات أساسية للمستخدمين لتصنيف محادثاتهم.
من المهم الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة حاليًا لبعض المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل مسبقًا في البرنامج التجريبي الرسمي لعميل الويب، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الميزات الحصرية. ما هي المرشحات الجديدة؟

توفر هذه الوظيفة للمستخدمين مرشحات إضافية تهدف إلى تبسيط إدارة وتنظيم محادثاتهم على WhatsApp Web.

يشتمل الصف الجديد، الموجود أعلى شاشة قائمة الدردشة، على مرشحات أساسية مثل "غير مقروءة" و"جهات الاتصال" و"المجموعات"، مما يتيح للمستخدمين الوصول بكفاءة إلى فئات دردشة محددة.
على سبيل المثال، يعرض عامل التصفية "غير المقروءة" بشكل حصري المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مقروءة، مما يسهل متابعة المعلومات المهمة بشكل أسرع.
يسمح مرشح "جهات الاتصال" للمستخدمين باسترداد الرسائل على وجه التحديد من أرقام الهواتف المحفوظة في دفتر العناوين الخاص بهم.

علاوة على ذلك، يقوم مرشح "المجموعات" بدمج جميع الدردشات الجماعية بشكل ملائم في مكان واحد، مما يبسط التنقل والإدارة للمستخدمين المشاركين في محادثات جماعية متعددة.





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