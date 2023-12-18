تعرف على كيفية تلقي تنبيهات الطوارئ

MENAFN - Youm7) فيiOS 17.2، قامت Apple بتحسين موثوقية تنبيهات الطوارئ علىiPhone ، حيث صممت Apple نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها بحيث يمكنك تلقي تنبيهات الطوارئ والسلامة العامة على جهاز iPhone‌ الخاص بك، في حالة الطوارئ، اعتمادًا على موقعك، وفقاً لموقع macrumors، ويمكن لجهاز ‌iPhone‌ الخاص بك عرض ما يلي:

- التنبيهات الصادرة عن حكومة بلدك أو منطقتك.

- التنبيهات التي تنطوي على تهديدات وشيكة للسلامة أو الحياة.

- تنبيهات للظروف الجوية القاسية.

- تنبيهات AMBER مفقودو أمريكا: الاستجابة لحالات الطوارئ الإذاعية.

- تنبيهات السلامة العامة.

يتم تشغيل التنبيهات الحكومية بشكل افتراضي على أجهزة iPhone وتكون هذه التنبيهات مصحوبة بصوت خاص يشبه صوت التنبيه، في بعض البلدان، لا يمكن للمستخدمين تعطيل التنبيهات الحكومية، في مكان آخر، يمكن العثور على القائمة أو مفاتيح التبديل الخاصة بهذه التنبيهات في أسفل الإعدادات ← الإشعارات.

في

iOS 17.2، أضافت Apple خيار الوعي المحلي الجديد لتنبيهات الطوارئ، وتقول Apple إن تمكين الوعي المحلي يستخدم موقعك التقريبي لتحسين توقيت تنبيهات الطوارئ ودقتها وموثوقيتها، إذا كان الخيار مدعومًا في منطقتك أو إقليمك، فيمكنك العثور على مفتاح التبديل للتوعية المحلية في الإعدادات ← الإشعارات ← تنبيهات الطوارئ.

سواء أكان الأمر يتعلق بتحذيرات الطقس القاسي، أو الإشعارات الحيوية الأخرى، فمن المفترض أن يزيد هذا الإعداد من احتمالية عدم تفويت التنبيهات المهمة بسبب مشكلات فنية.