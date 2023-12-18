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تسعير واردات الكربون

12/18/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬تعتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تطبيق‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬لتسعير‭ ‬واردات‭ ‬الكربون‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفرض‭ ‬رسومًا‭ ‬على‭ ‬الكربون‭ ‬أو‭ ‬تفرض‭ ‬رسومًا‭ ‬أقل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬


‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬آلية‭ ‬تعديل‭ ‬حدود‭ ‬الكربون‭ ‬ستنطبق‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬كثيفة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الحديد‭ ‬والصلب‭ ‬والألومنيوم‭ ‬والأسمدة‭ ‬والهيدروجين‭ ‬والسيراميك‭ ‬والزجاج‭ ‬والإسمنت‭.‬


‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬ستعتمد‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬الكربون‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة،‭ ‬والفرق‭ ‬بين‭ ‬سعر‭ ‬الكربون‭ ‬المطبق‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬المنشأ‭ ‬إن‭ ‬وجد،‭ ‬وسعر‭ ‬الكربون‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬المنتجين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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