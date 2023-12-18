تسعير واردات الكربون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعتزم الحكومة البريطانية تطبيق آلية جديدة لتسعير واردات الكربون بحلول عام 2027، حيث سيتم فرض رسوم على السلع المستوردة من البلدان التي لا تفرض رسومًا على الكربون أو تفرض رسومًا أقل، وذلك في إطار جهود التخلص من الانبعاثات الكربونية.
وقالت الحكومة إن آلية تعديل حدود الكربون ستنطبق على المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والهيدروجين والسيراميك والزجاج والإسمنت.
وأوضحت أن الرسوم المفروضة ستعتمد على كمية الكربون المنبعثة من إنتاج السلع المستوردة، والفرق بين سعر الكربون المطبق في بلد المنشأ إن وجد، وسعر الكربون المفروض على المنتجين في المملكة المتحدة.
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