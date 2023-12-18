صعود أسعار الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صعدت أسعار الذهب مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولار.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضًا إلى 942.72 دولار، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولار.
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