صعود أسعار الذهب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صعدت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬مدعومة‭ ‬بضعف‭ ‬عوائد‭ ‬السندات‭ ‬مع‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬لبيانات‭ ‬للتضخم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

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‬وارتفع‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0.2‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬2023.13‭ ‬دولار‭ ‬للأوقية‭ (‬الأونصة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬استقرت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬عند‭ ‬2036.70‭ ‬دولار‭.‬

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‬وزادت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0.3‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬23.90‭ ‬دولار‭ ‬للأوقية،‭ ‬وارتفع‭ ‬البلاتين‭ ‬0.3‭ ‬بالمئة‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬942.72‭ ‬دولار،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬البلاديوم‭ ‬1.1‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬1160.83‭ ‬دولار‭.‬







