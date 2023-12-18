Tuesday, 19 December 2023 10:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صعود أسعار الذهب

12/18/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صعدت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬مدعومة‭ ‬بضعف‭ ‬عوائد‭ ‬السندات‭ ‬مع‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬لبيانات‭ ‬للتضخم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬


‬وارتفع‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0.2‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬2023.13‭ ‬دولار‭ ‬للأوقية‭ (‬الأونصة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬استقرت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬عند‭ ‬2036.70‭ ‬دولار‭.‬


‬وزادت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0.3‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬23.90‭ ‬دولار‭ ‬للأوقية،‭ ‬وارتفع‭ ‬البلاتين‭ ‬0.3‭ ‬بالمئة‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬942.72‭ ‬دولار،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬البلاديوم‭ ‬1.1‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬1160.83‭ ‬دولار‭.‬



MENAFN18122023000055011008ID1107622510

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث