تراجع الأسهم الأوروبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تراجعت‭ ‬الأسهم‭ ‬الأوروبية‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬هبوط‭ ‬أسهم‭ ‬العقارات،‭ ‬مع‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬لأسعار‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وكذلك‭ ‬قرار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الياباني،‭ ‬وقراءة‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬لمؤشر‭ ‬الإنفاق‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الشخصي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬معيار‭ ‬التضخم‭ ‬المفضل‭ ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الاتحادي‭ (‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأمريكي‭).‬‮

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وانخفض‭ ‬المؤشر‭ ‬ستوكس‭ ‬600‭ ‬الأوروبي‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمئة،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬مكسبه‭ ‬الأسبوعي‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬مكاسب‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭.‬

وهبطت‭ ‬أسهم‭ ‬العقارات‭ ‬0‭.‬9‭ ‬بالمئة،‭ ‬فيما‭ ‬زادت‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬4‭.‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬لسهم‭ ‬‮«‬فودافون‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬‮«‬إلياد‮»‬‭ ‬لدمج‭ ‬أعمالهما‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭.‬