تراجع الأسهم الأوروبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تراجعت الأسهم الأوروبية بضغط من هبوط أسهم العقارات، مع ترقب المستثمرين على مدار الأسبوع الحالي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، وكذلك قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة الشهر الحالي لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي يوم الجمعة في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل الماضي.
وهبطت أسهم العقارات 0.9 بالمئة، فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3 بالمئة بدعم من صعود 4.3 بالمئة لسهم «فودافون» بعد مقترح من «إلياد» لدمج أعمالهما في إيطاليا.
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