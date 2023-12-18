خطوات نحو النمو.. كيف تطور اقتصاد الكويت؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نوَّاف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬أمير‭ ‬الكويت،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬86‭ ‬عاماً،‭ ‬لينهي‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬قصيرة‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬فقط،‭ ‬بدأت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تمكن‮

‬اقتصاد‭ ‬الكويت‮

‬من‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬انتهاج‭ ‬مسار‭ ‬مختلف‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭.‬

ومن‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكويتي‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬ولاية‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020،‭ ‬بتزكية‭ ‬من‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭.‬

كان‭ ‬الشيخ‭ ‬نوّاف‭ ‬سُمِّي‭ ‬ولياً‭ ‬للعهد‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬فبراير‭ ‬2006،‭ ‬وتولى‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬العالم‭ ‬يعاني‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬التي‭ ‬أضرت‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬مطلق‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬النفط‭ ‬وتصديره‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬نجح‭ ‬اقتصاد‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي،‭ ‬واحتواء‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم،‭ ‬وزيادة‭ ‬الرصيد‭ ‬المالي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬مع‭ ‬التعافي‭ ‬بوتيرة‭ ‬سريعة‭ ‬عقب‭ ‬الجائحة‭.‬

تحديات‭ ‬اقتصادية

منذ‭ ‬القدم،‭ ‬شكل‭ ‬البحر‭ ‬والصحراء‭ ‬عنصرين‭ ‬مهمين‭ ‬لاقتصاد‭ ‬الكويت،‭ ‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬جاءت‭ ‬الثورة‭ ‬النفطية‭ ‬لتعبر‭ ‬بالبلاد‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إذ‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للفرد،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبرى،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬عملتها‭ ‬المحلية‭.‬

هذه‭ ‬الثروة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬المفرط‭ ‬عليها،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬شكّلت‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬عرضة‭ ‬للتأثر‭ ‬السريع‭ ‬بأي‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭.‬

قبل‭ ‬تولي‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬كان‭ ‬اقتصاد‭ ‬الكويت‭ ‬يعاني‭ ‬تباطؤاً‭ ‬إثر‭ ‬الانهيار‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬وبطء‭ ‬النمو‭ ‬العالمي‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة،‭ ‬إذ‭ ‬تراجع‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للكويت‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬0‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬من‭ ‬1‭.‬2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬وازدادت‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬انخفاض‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للقطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‮

‬الكويت؛‭ ‬جراء‭ ‬تعطل‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬المعلن‭ ‬9.2‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ (‬29.8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2020‭/‬2021،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬الآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

كما‭ ‬توقع‭ ‬التقرير‭ ‬تفاقم‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2019‭ - ‬2020‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭.‬

كيف‭ ‬انتعش‭ ‬اقتصاد‭ ‬الكويت؟

اكتسب‭ ‬اقتصاد‭ ‬الكويت‭ ‬زخماً‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬ليبدأ‭ ‬مسيرة‭ ‬التعافي‭ ‬السريعة‭ ‬نحو‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ليتغلب‭ ‬على‭ ‬الانكماش‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬8‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بتنويع‭ ‬روافد‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬إذ‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬سداد‭ ‬أقساط‭ ‬القروض‭ ‬مع‭ ‬تحمل‭ ‬الدولة‭ ‬كلفتها،‭ ‬وارتفاع‭ ‬نسب‭ ‬الإنفاق‭ ‬الاستهلاكي‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسب‭ ‬الإنفاق‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الجائحة،‭ ‬فإن‭ ‬الكويت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نسب‭ ‬تضخم‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

بدورها،‭ ‬أسهمت‭ ‬عودة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الصادرات‭ ‬النفطية،‭ ‬وزيادة‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬حينذاك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬البرميل‭ ‬من‭ ‬خام‭ ‬النفط‭ ‬الكويتي‭ ‬للتصدير‭ ‬نحو‭ ‬70‭.‬5‭ ‬دولارا‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬41‭.‬5‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للتقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الصادر‭ ‬من

البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الكويتي‭.‬

كانت‭ ‬نسبة‭ ‬النمو‭ ‬هذه‭ ‬مجرد‭ ‬البداية‭ ‬لتعافي‭ ‬اقتصاد‭ ‬الكويت،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بزيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعاره،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النمو،‭ ‬مرتفعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬ذاته،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أورده‮

‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬

وتوقع‭ ‬الصندوق‭ ‬استمرار‭ ‬النمو‭ ‬للقطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬0‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة؛‭ ‬بسبب‭ ‬التخفيضات‭ ‬الطوعية‭ ‬لإنتاج‭ ‬النفط‭.‬

تعتبر‭ ‬الميزانيات‭ ‬العمومية‭ ‬المالية‭ ‬والخارجية‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت،‭ ‬ضمن‭ ‬أقوى‭ ‬الميزانيات‭ ‬السيادية‭ ‬المصنفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش‭ ‬الائتمانية،‭ ‬التي‭ ‬رجحت‭ ‬بلوغ‭ ‬متوسط‭ ‬صافي‭ ‬الأصول‭ ‬الأجنبية‭ ‬السيادية‭ ‬للكويت‭ ‬لنحو‭ ‬505‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬المعدلات‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬فيتش‭.‬

الدينار‭ ‬الكويتي

فور‭ ‬رحيل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف،‭ ‬تراجعت‭ ‬قيمة

الدينار‭ ‬الكويتي‮

‬بنسبة‭ ‬0‭.‬31‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬بيانات‭ ‬ريفينيتيف،‭ ‬لكنها‭ ‬تظل‭ ‬نسبة‭ ‬لا‭ ‬تحرك‭ ‬ساكناً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأقوى‭ ‬عملة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ووفقاً‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الكويتي،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬الكويتي‭ ‬ارتبط‭ ‬بمجموعة‭ ‬غير‭ ‬مفصح‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬العالمية‭ ‬لأهم‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬والماليين‭ ‬للكويت،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مايو‭ ‬2007،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للعملة‭ ‬الوطنية‭ ‬واحتواء‭ ‬الضغوط‭ ‬التضخمية‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬الكويت‭.‬

قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬رُبط‭ ‬الدينار‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬بالجنيه‭ ‬الإسترليني،‭ ‬قبل‭ ‬ربطه‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬يناير‭ ‬2003‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬مايو‭ ‬2007‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تتمتع‭ ‬البنوك‭ ‬الكويتية‭ ‬بمستويات‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والسيولة،‭ ‬إذ‭ ‬تتجاوز‭ ‬الشروط‭ ‬التنظيمية‭ ‬الاحترازية‭ ‬بشكل‭ ‬مُطَمئِن،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أورده‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬