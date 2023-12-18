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اليمين المتطرف ينتزع للمرة الأولى رئاسة بلدية مدينة في ألمانيا

12/18/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف للمرة الأولى برئاسة بلدية مدينة، وفق ما أظهرت نتائج أولية، في إنجاز جديد للحزب المناهض للهجرة الذي تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع شعبيته.
وحل تيم لوخنر، الذي يعمل نجارا، أولا في جولة الإعادة لانتخابات بلدية مدينة بيرنا التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع في ولاية ساكسونيا الشرقية.
ويأتي هذا الفوز بعد أيام فقط من تصنيف وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا على أنه منظمة متطرفة، مشيرة إلى خطابه المناهض للمهاجرين وجهوده لتقويض الديموقراطية.
وأظهرت نتائج أولية أن لوخنر، الذي لا ينتمي للحزب لكنه يؤيده، حصل على 38.5% من الأصوات.
وأشادت الرئيسة المشاركة للحزب أليس فيديل في منشور على منصة «إكس» بالفوز، ووصفته بأنه «نتيجة تاريخية».
لكن حزب «الخضر» في ساكسونيا أعرب على المنصة نفسها عن شعوره «بالهلع لانتخاب رئيس بلدية من حزب تم تصنيفه مؤخرا على أنه متطرف».
وهذا الفوز هو الأحدث في سلسلة نجاحات انتخابية حققها حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تأسس عام 2013 كمؤسسة سياسية مناهضة للاتحاد الأوروبي، قبل أن يستغل الغضب الشعبي ضد الهجرة لحشد التأييد.
وحصل الحزب على أول منصب إداري له في يونيو الماضي في ولاية شرقية أخرى هي ثورينغيا، وأول رئاسة بلدية لبلدة في يوليو في ولاية ساكسونيا-أنهالت المجاورة.
واقترب مرشحون آخرون من الحزب مؤخرا من الفوز برئاسة بلديات مدن، لكن لم ينجح أحد منهم في تحقيق ذلك قبل انتخابات بيرنا.
ويحظى حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم قوي في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة، حيث تبلغ نسبة تأييده في استطلاعات الرأي نحو 32%، وفقا لاستطلاع حديث أجرته مجلة «دير شبيغل».
ومن المقرر أن تنتخب ولاية ساكسونيا برلمانها الإقليمي في سبتمبر 2024، إلى جانب ولايتين أخريين هما: براندنبورغ وتورينغيا.

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