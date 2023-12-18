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قراصنة إسرائيليون يعلنون مسؤوليتهم عن تعطيل منظومة الوقود في إيران

12/18/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة قرصنة معلوماتية إسرائيلية (هاكرز) تطلق على نفسها «العصفور الجارح» أو (بريداتوري سبارو) مسؤوليتها عن هجمة سيبرانية على إيران، والتي طالت منظومة تزويد الوقود الوطنية، وأدت إلى إخراج غالبية مضخات الوقود فيها عن العمل.
وقالت مجموعة القرصنة في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية «قمنا بتعطيل غالبية محطات الوقود في إيران، ردا على الاعتداءات الإيرانية في المنطقة»، مضيفة:«اللعب بالنار له ثمن».
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعطل الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة طهران، دون ذكر سبب واضح في حالة مشابهة لما عاشته إيران، أواخر 2021، عندما تسبب هجوم سيبراني كبير في تعطل بيع البنزين بإيران، ما تسبب في تكدس صفوف طويلة من المركبات أمام محطات الوقود في أنحاء البلاد.
وأكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن عطلا في عموم البلاد في محطات وقود وقع بسبب هجوم إلكتروني.
وقال أوجي للتلفزيون الرسمي إن الخدمات تعطلت في نحو 70% من محطات الوقود في إيران وان تدخلا خارجيا من الأسباب المحتملة لذلك. وذكر في وقت لاحق أن 1650 محطة وقود تعمل حاليا.
وكانت هيئة السايبر الإسرائيلي الوطنية قد ذكرت سابقا أن مجموعة قرصنة إلكترونية تتبع للحرس الثوري الايراني هي التي تقف وراء محاولة الهجوم السيبراني على المركز الطبي (زيف) في صفد خلال الأسابيع الأولى للحرب في غزة، ونجحت خلالها المجموعة في سرقة قسم من المعلومات الحساسة المخزنة في أنظمة ذلك المركز.

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