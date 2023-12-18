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أوستن يطالب إيران بالكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية

12/18/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن امس أن على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية مؤخرا في البحر الأحمر، معلنا عن عقد اجتماع وزاري افتراضي اليوم في هذا الشأن.
وقال أوستن في بيان مشترك نشر في ختام لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل ابيب إن «دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف».
وفي حديثه لاحقا خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أنه سيعقد اجتماعا عبر الفيديو مع وزراء المنطقة اليوم لمناقشة هجمات الحوثيين.
وأضاف «فيما يتعلق بالحوثيين فإن هذه الهجمات غير مسؤولة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي. لهذا السبب نتخذ خطوات لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد».
وتابع «أود أن اذكر بأن هذه ليست مشكلة أميركية فحسب. إنها مشكلة دولية وتستحق استجابة دولية. لهذا السبب أدعو إلى اجتماع وزاري مع زملائي وزراء المنطقة وخارجها لمعالجة هذا التهديد. سيكون اجتماعا افتراضيا وأنتظر بفارغ الصبر هذا الاجتماع».

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