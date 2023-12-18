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المعارضة الصربية تندد بـ تزوير الانتخابات التشريعية وتدعو لاحتجاجات

12/18/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعززت سلطة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في ظل نتائج الانتخابات التشريعية التي منحت حزبه فوزا بالأغلبية، في وقت نددت المعارضة بتزوير ودعت للتظاهر، وصولا الى المطالبة بإلغاء نتائج التصويت في بلغراد.
ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز الحزب التقدمي الصربي (يميني قومي) الذي يتزعمه فوتشيتش بأكثر من 127 مقعدا من أصل 250 مقعدا في البرلمان.
وقال فوتشيتش، الذي فاز حزبه بـ120 مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت في أبريل 2022، «ستكون لدينا غالبية مطلقة».
وكان الرئيس الصربي مهيمنا على المشهد الإعلامي طوال فترة الحملة الانتخابية، كما برز على كل الملصقات في الشوارع، مما جعل هذه الانتخابات التشريعية والمحلية بمنزلة استفتاء على شخصه.
وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف المعارضة المؤيد لأوروبا «صربيا ضد العنف» الذي فاز بنسبة 23.3% من الأصوات.
وأعلن الحزب التقدمي الصربي فوزه في العاصمة بحصوله على 38.5% من الأصوات، أي أكثر بـ23 ألف صوت من المعارضة.
غير أن المعارضة المتحدة تحت شعار «صربيا ضد العنف» طالبت بإلغاء نتائج التصويت في بلغراد، مشيرة إلى حدوث مخالفات.
وقالت «ندعو مواطني بلغراد إلى التظاهر ضد سرقة الانتخابات».
وانبثق ائتلاف المعارضة من التظاهرات التي شهدتها البلاد في مايو المضاي بعد مقتل 19 شخصا في حادثتي إطلاق نار، وقعت إحداها في مدرسة ابتدائية. ولم يتوقف الائتلاف عن إدانة الحملة الانتخابية المنحازة والملوثة بالاحتيال.
وأفاد بيان صادر عنه بأن «أكثر من 40 ألف شخص» صوتوا في العاصمة من دون أن يكونوا مقيمين فيها، وتم نقلهم بالحافلات من جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، الكيان الصربي الواقع في البوسنة المجاورة.
وكان مركز الأبحاث والشفافية والمساءلة قد أشار إلى أن «مصدر القلق الأكبر هو العدد الكبير للناخبين الذين تم إحضارهم من أماكن أخرى إلى بلغراد».
وتحدث مراقبون دوليون عن «شراء اصوات» و«حشو صناديق اقتراع» خلال الانتخابات، إضافة الى «حالات عنف معزولة ومزاعم عن نقل ناخبين دعما للحزب الحاكم».
ورحب «الكرملين» بفوز معسكر ألكسندر فوتشيتش، وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف للصحافيين «نرحب بفوز فوسيتش»، مضيفا «نأمل في أن يتواصل مسار تعزيز الصداقة والتعاون بيننا».
كذلك، أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ«الرئيس فوتشيتش وأعضاء قائمته لانتصارهم الساحق».

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