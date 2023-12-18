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قوات الدعم السريع تتوغل في ود مدني السودانية واستمرار نزوح السكان

12/18/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيطرت قوات الدعم السريع امس على بلدة رفاعة شرق ولاية الجزيرة السودانية وتوغلت في ود مدني عاصمتها، بحسب شهود عيان، مع استمرار نزوح سكان المدينة التي كانت من الأماكن القليلة المتبقية في منأى من الحرب.
وأفاد شهود عيان لوكالة «فرانس برس» بأن «قوات الدعم السريع سيطرت على بلدة رفاعة التي تبعد 40 كيلومترا شمال ود مدني».
كما «سيطرت على مقر الجيش بها وقسم الشرطة والمستشفى بعد اشتباك استمر لساعة واحدة»، على ما قال الشهود. وأضافوا أن قوات الدعم «عبرت الجسر الرابط بين شرق المدينة وغربها وتوغلت داخل أحياء المدينة».
بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع عبر حسابها على منصة «إكس»: «تحرير رئاسة اللواء الأول الفرقة الأولى مشاة ود مدني إلى جانب تحرير معسكر الاحتياطي المركزي ومدخل كوبري حنتوب من ناحية الشرق».
وأمس الاول، أفاد الجيش في بيان بأن قوات الدعم السريع «استهدفت قرى أبو قوتة وشرق الجزيرة وحاولت استهداف مدينة مدني وهي مناطق ليس بها أي أهداف عسكرية». وأكد الجيش «استقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة»، مضيفا «ندعو شعبنا لعدم مغادرة منازلهم».
وقامت قوات الدعم السريع بـ «نصب ارتكازات لها في حي الملكية شرق مدينة ود مدني»، حسبما أفادت «فرانس برس».
وأعرب كل من المجلس النرويجي للاجئين والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) عن قلقهما إزاء بلوغ العنف ولاية الجزيرة.
وحذرت السفارة الأميركية في بيان من أن «التقدم المستمر لقوات الدعم السريع يهدد بوقوع خسائر هائلة بين المدنيين وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية».
وأشارت إلى أن تقدم قوات دقلو «تسبب بالفعل في عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين من ولاية الجزيرة.. وإغلاق الأسواق في ود مدني التي يعتمد عليها كثيرون».
وفي إقليم دارفور غرب البلاد، أفاد مصدر عسكري «فرانس برس» بأن «سلاح الطيران نفذ غارات جوية عنيفة على مطار نيالا ومباني الفرقة 16 مشاة نيالا»، والتي كانت قوات الدعم أعلنت السيطرة عليها في أكتوبر. وأضاف المصدر أنه تم قصف «قاعدة الزرق التابعة لمليشيا الدعم وهي المركز الرئيسي لامداده».
وفي هذا السياق، قالت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان امس ان القصف الجوي وقع على أحياء مأهولة بالسكان.

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