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العراقيون ينتخبون مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ 10 سنوات

12/18/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدلى الناخبون العراقيون بأصواتهم أمس لاختيار أعضاء مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد، وسط حالة من الإحباط تخيم على الرأي العام إزاء نتائجها.
وتجري الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات التي تقام في 15 محافظة.
ودعي نحو 17 مليون ناخبا للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعدا في جميع المحافظات.
ومن بين المرشحين 1600 امرأة يمثلن نسبة 25% المحددة لهن، وخصصت أيضا 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.
وفي المحافظات السنية، يتوقع أن يتراجع تحالف «تقدم»، عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر الماضي بإقالة زعيمه محمد الحلبوسي من منصبه كرئيس لمجلس النواب.
أما في محافظة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق، فيتوقع أن تكون المنافسة أكثر احتداما، حيث قد تعود إلى الواجهة التوترات بين مختلف المجتمعات المكونة لها من عرب وأكراد وتركمان.
وتعد الانتخابات المحلية استحقاقا سياسيا مهما لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.
وبعدما أدلى بصوته في بغداد، دعا السوداني العراقيين إلى «المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح» ومن «يتمتع بمواصفات النزاهة والإخلاص».
وأضاف أن المحافظات من مجالس ومحافظين هي «ركن تنفيذي ثان للدولة وتساعد بشكل كبير الحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي».
وتتمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط، لكن يرى معارضو مجالس المحافظات بأنها أوكار للفساد.
ومن شأن هذه الانتخابات، كما يرى خبراء، أن تعزز موقع الأحزاب والتيارات الحليفة لإيران والتي تملك الغالبية البرلمانية وتمثل الأحزاب الشيعية التقليدية وبعض فصائل «الحشد الشعبي».
وجرى حل مجالس المحافظات في عام 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد، لكن تعهدت حكومة السوداني إعادتها لتكون هذه الانتخابات الأولى منذ العام 2013، وتستثنى منها ثلاث محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال البلاد.

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