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واشنطن تضغط لتخفيف حدة الحرب ودعوات لإنشاء محكمة خاصة بغزة

12/18/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، يومها الثالث والسبعين أمس بأكثر من 500 ضحية بين قتيل وجريح سقطوا بنيران المدفعية والغارات الجوية، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن أرقام الضحايا قد تتضاعف بعد رفع الأنقاض في القطاع الذي بات شبه مدمر كليا.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن «المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمالي القطاع أمس، خلفت 151 شهيدا و313 مصابا». وأضافت أن «عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر ارتفع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286». وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة الصحة في تصريح لقناة «الجزيرة»: «نحن في حاجة ماسة لإجلاء 5 آلاف جريح». وشنت القوات الإسرائيلية هجمات جديدة في مختلف أنحاء القطاع.
وذكرت إذاعة الأقصى التابعة لحركة حماس أن قصفا إسرائيليا بالصواريخ على منزل لعائلة شهاب أدى إلى مقتل 24. وقال مسعف إن العشرات قتلوا أو أصيبوا في منزل العائلة ومنازل أخرى مجاورة.
وأضاف «نعتقد أن عدد القتلى تحت الأنقاض كبير لكن لا توجد طريقة لرفع الأنقاض وانتشالهم بسبب كثافة النيران الإسرائيلية».
وفي دير البلح بوسط قطاع غزة، قال مسعفون إن 12 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات. كما أدت ضربة جوية إسرائيلية على منزل في رفح جنوب القطاع إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص.
وتواجه إسرائيل ضغوطا من أقرب حلفائها، حملها الى تل ابيب وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن أمس، فيما تلقت توبيخا من منظمة حقوقية عالمية لاحتدام حربها على القطاع.
وشدد أوستن على أهمية إيصال «مزيد من المساعدات الإنسانية» لقطاع غزة. وقال بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي «يتعين علينا إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لنحو مليوني نازح في غزة، وعلينا توزيع هذه المساعدات بشكل أفضل».
وأكد لويد أنه ناقش التحولات في الحرب من العمليات القتالية الكبرى إلى الحرب الأقل كثافة، لكنه أكد أنه لن يملي جداول زمنية.
وأضاف «بالنسبة الى جدول زمني، إنها عملية إسرائيلية، لست هنا لأفرض جدولا زمنيا أو شروطا».
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ستنتقل تدريجيا إلى المرحلة التالية من العمليات التي ستتواصل على مستويات مختلفة، ملمحا لإمكانية السكان من العودة إلى شمال القطاع الساحلي.
وأضاف في مؤتمر صحافي مع أوستن «بوسعي القول لكم إننا سنستطيع قريبا التمييز بين مناطق مختلفة في غزة».
من جهتها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة الإسرائيلية بتعمد تجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة. وقالت المنظمة في تقرير إن «الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب».
وأكد التقرير أن «الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم».
وقال عمر شاكر مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش إنه «لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب».
وردت الحكومة الإسرائيلية بوصف هيومن رايتس ووتش بأنها «منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات إن «هيومن رايتس ووتش لم تندد بالهجوم على المدنيين الإسرائيليين»، في اشارة الى الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل اسرائيل.
وتابع أن المنظمة «لا تملك بالتالي أي قاعدة أخلاقية للتحدث عما يجري في غزة، إن كانت تغض الطرف عن معاناة الإسرائيليين وحقوق الإنسان التي يتمتعون بها».
في غضون ذلك، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن عدد الضحايا في قطاع غزة ربما يكون أعلى بكثير من البيانات التي يتم نشرها حاليا.
وقال المسؤول الأممي، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، إنه لا يزال مجهولا حتى الآن عدد القتلى تحت الأنقاض في قطاع غزة، مشيرا الى أن المرض والجوع باتا السبب الرئيسي للموت. وأضاف: «عدد الوفيات بسبب الأمراض قد يكون أعلى بعدة مرات من عدد القتلى بسبب العمليات العسكرية والغارات الجوية. لكن الإحصائيات يمكن أن تتغير بشكل جذري بمجرد إزالة الأنقاض.
وأشار غريفيث إلى أن عدد الضحايا في زلزال فبراير في تركيا، تضاعف بعد انتهاء العمل في مجال إزالة الأنقاض.
وقال غريفيث إن «الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة بشأن ما يحدث»، واصفا الأزمة الإنسانية في غزة بأنها «الأسوأ على الإطلاق».
إلى ذلك، دعا المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان لتحقيق دولي عاجل في تصفية إسرائيل مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم في قطاع غزة. وقال ان إسرائيل تحتجز معتقلين من غزة في معسكر سديه تيمان في ظروف شديدة القسوة. وأضاف انها تضعهم في أماكن كأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، بالكشف عن مصير فلسطينيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال عمليته البرية في قطاع غزة، ووقف جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
ووجهت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك نداء عاجلا للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للكشف عن مصير معتقلي غزة، مشيرا إلى تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة ضدهم.
وذكرت صحيفة (هآرتس) أمس أن عددا من معتقلي غزة توفوا في معسكر «سديه تيمان» الإسرائيلي قرب مدينة بئر السبع، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف وفاتهم.

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