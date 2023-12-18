شركات شحن ونفط كبرى تعلق عبور سفنها في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين

MENAFN - Al-Anbaa) وسعت لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من رابطة سوق لويدز وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، نطاق المنطقة التي تعتبرها عالية المخاطر في البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية هناك.وأشار بيان للجنة، التي تحظى بمتابعة عن كثب وتؤثر على اعتبارات الشركات بشأن أقساط ورسوم التأمين، انه تم توسيع منطقة الخطورة العالية إلى 18 درجة شمالا من 15 درجة شمالا سابقا.وفي سياق متصل، أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) تعليق عبور جميع سفنها في البحر الأحمر، في أعقاب قرارات مماثلة صدرت عن عدد من كبرى شركات النقل البحري في العالم، إثر الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية.وقالت الشركة في بيان امس «نظرا لتدهور الوضع الأمني للنقل البحري في البحر الأحمر، قررت شركة «بريتيش بتروليوم» تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا».

وأضافت المجموعة أن «أمان وسلامة زملائنا والذين يعملون باسمنا هما أولوية بي بي»، مشيرة إلى أنها ستراجع هذا القرار بصورة متواصلة «على ضوء الظروف بموازاة تطورها في المنطقة».

وأعلنت شركات «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ لويد» الألمانية و«سي إم آ سي جي إم» الفرنسية و«إم إس سي» الإيطالية ـ السويسرية في الأيام الأخيرة تعليق عبور سفنها البحر الأحمر «حتى إشعار آخر» أو حتى يصبح الممر البحري «آمنا».من جهتها، قررت شركة شحن الحاويات التايوانية «إيفرجرين» التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.وأضافت «إيفرجرين» أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما ستتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.في غضون ذلك، أصيبت السفينة النرويجية «إم/في سوان أتلانتيك» امس «بجسم غير محدد» في البحر الأحمر، وفقا للشركة المالكة.وقالت الشركة النرويجية «انفينتور كيميكال تانكرز»، في بيان، «لحسن الحظ لم يصب أفراد الطاقم الهندي بأذى، وتعرضت السفينة، وفقا لهم، لأضرار محدودة».وفي وقت لاحق، أكد الحوثيون أنهم استهدفوا سفينتين «لهما ارتباط بالكيان الصهيوني» في البحر الأحمر إحداهما هي «سوان أتلانتيك».