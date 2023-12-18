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نواف العفو ومشعل الخير

12/18/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ببالغ الحزن والأسى أمير العفو والطيبة والحكمة والتواضع والتسامح سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
فلم يكن حاكما فقط حيث إن كل البيوت في بلادي حزينة على فقد والد وسند وعزوة وحكيم، أحبه كل من يحب الكويت من مواطنين وإخوة أجانب في الداخل وفي الخارج، أدار دفة الحكم بحكمة وحنكة على نفس طريق الإخوة والآباء من آل الصباح الكرام حكام الكويت، واستمرارا لأمانته في حب الكويت اختار لنا عضده الأمين ليكون خير خلف لخير سلف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وأعانه لتستمر مسيرة الإصلاح والتنمية والعدل والحكمة بمثل ما عهدناه وسيستمر بمشيئة الله تعالى تحت ظل أسرة آل الصباح الكرام ومبايعة شعبه الكويتي الكريم الأصيل الوفي لبلاده ورموزه.
رحم الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وأسكنه فسيح جناته، ووفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى ما يحبه ويرضاه.


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