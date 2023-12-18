نواف العفو ومشعل الخير

(MENAFN
- Al-Anbaa) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ببالغ الحزن والأسى أمير العفو والطيبة والحكمة والتواضع والتسامح سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
فلم يكن حاكما فقط حيث إن كل البيوت في بلادي حزينة على فقد والد وسند وعزوة وحكيم، أحبه كل من يحب الكويت من مواطنين وإخوة أجانب في الداخل وفي الخارج، أدار دفة الحكم بحكمة وحنكة على نفس طريق الإخوة والآباء من آل الصباح الكرام حكام الكويت، واستمرارا لأمانته في حب الكويت اختار لنا عضده الأمين ليكون خير خلف لخير سلف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وأعانه لتستمر مسيرة الإصلاح والتنمية والعدل والحكمة بمثل ما عهدناه وسيستمر بمشيئة الله تعالى تحت ظل أسرة آل الصباح الكرام ومبايعة شعبه الكويتي الكريم الأصيل الوفي لبلاده ورموزه.
رحم الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وأسكنه فسيح جناته، ووفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى ما يحبه ويرضاه.
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